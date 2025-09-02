गौतम गंभीर के 9 मोस्ट फेवरेट...सचिन-कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ तक का लिया नाम, धोनी को कर दिया इग्नोर

Gautam Gambhir Most Favourites: भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे के बाद ब्रेक का आनंद ले रहे हैं. वह एशिया कप से पहले फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं और कभी-कभी क्रिकेट का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं. गंभीर को हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में देखा गया. वहां उन्होंने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को मैदान पर भिड़ते हुए देखा गया.

गंभीर ने नहीं लिया धोनी का नाम

गंभीर ने स्टेडियम में स्पोर्ट्स एंकर से छोटी सी बातचीत भी की, जिसका वीडियो सामने आ गया है. उनसे एक रैपिड-फायर राउंड में कुछ मजेदार सवाल पूछे गए. गंभीर से कुछ शब्दों के साथ भारतीय खिलाड़ियों के नाम जोड़ने को कहा गया और उन्होंने इनका दिलचस्प तरीके से जवाब दिया. हैरानी की बात है कि उन्होंने 9 खिलाड़ियों में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र नहीं किया.

गंभीर से पूछे गए सवाल और उनके जवाब

टीम इंडिया क्लच प्लेयर: सचिन तेंदुलकर

देसी बॉय: विराट कोहली

स्पीड: जसप्रीत बुमराह

गोल्डन आर्म: नीतीश राणा

मोस्ट स्टाइलिश: शुभमन गिल

मिस्टर कंसिस्टेंट: राहुल द्रविड़

रन मशीन: वीवीएस लक्ष्मण

मोस्ट फनी: ऋषभ पंत

डेथ ओवर स्पेशलिस्ट: गंभीर ने कहा- बुमराह का नाम लेना चाहता था, लेकिन उनका नाम पहले ही ले चुका हूं, इसलिए जहीर खान.

गंभीर की कोचिंग पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल

हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर मुख्य कोच गौतम गंभीर की शुरुआत को चिंताजनक बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि खराब नतीजों के बावजूद यह याद रखना जरूरी है कि टीम फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रही है. गंभीर की कोचिंग में भारत ने 15 टेस्ट मैचों में से सिर्फ पांच जीते हैं, जबकि आठ में हार का सामना करना पड़ा है और दो ड्रॉ रहे हैं.

'बदलाव आसान नहीं होता'

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "गौतम गंभीर 15 टेस्ट में कोच रहे हैं, जिनमें से भारत ने पांच जीते, आठ हारे और दो ड्रॉ रहे. जीत का प्रतिशत 33.33 है, जो बहुत अच्छा नहीं है. हालांकि, यह भी सच है कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में बदलाव के दौर से गुजर रही है और यह बदलाव हमेशा आसान नहीं होता.''