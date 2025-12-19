T20 World Cup: टीम सेलेक्शन में बड़ी गलती कर बैठेंगे गंभीर-अगरकर? इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझाया तो गंवा देंगे वर्ल्ड कप

India Squad for T20 World Cup: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार (20 दिसंबर) को होगा. स्क्वॉड की घोषणा मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) हेडक्वार्टर में कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर करेंगे. इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर के भी वहां रहने की उम्मीद है.

7 फरवरी को भारत का पहला मैच

भारत को नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है . टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगी. टीम चयन से पहले अगरकर, सूर्यकुमार और गंभीर के सामने कुछ बड़ी समस्याएं हैं. अगर उसे सुलझाने में नाकाम रहते हैं तो वर्ल्ड कप को हाथ से जा सकता है. हम उन 3 बड़े मुद्दों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

1. कप्तान-उपकप्तान का क्या करें?

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. इससे टीम पर दबाव बन रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके कैप्टन और वाइस-कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वे दूसरों से अकाउंटेबिलिटी की मांग कैसे कर सकते हैं? प्रेशर ऊपर से शुरू होता है और कॉन्फिडेंस भी. टीम टॉप ऑर्डर में एक साथ दो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को लंबे समय तक नहीं ढो सकती है. अगर कप्तान सूर्या को बचान है तो उपकप्तान गिल को बाहर होना पड़ेगा. इससे लगातार अच्छा खेलने वाले संजू सैमसन को वापस मौका मिल सकता है. सैमसन को हाटकर गिर से ओपनिंग कराई जा रही है, लेकिन वह फेल हो रहे हैं.

2. ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट करें या नहीं?

ऋतुराज गायकवाड़ हर जगह, हर कंडीशन में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. वह अभी टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में शतक लगाया था. भारत जबरदस्त शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा और मध्यक्रम में बेहतर करने के लिए तिलक वर्मा पर बहुत अधिक निर्भर है. ऋतुराज तेज खेलने के साथ-साथ लंबी पारी भी खेल सकते हैं. उनका चयन टीम को और ज्यादा मजबूत कर सकता है.

3. ईशान किशन की वापसी होगी या नहीं?

ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार बैटिंग करके चयनकर्ताओं को मुश्किल में डाल दिया है. किशन ने फाइनल में हरियाणा के खिलाफ झारखंड के लिए 49 गेंद पर 101 रन बनाए और अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाया. उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 517 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197.33 का रहा. उनके बल्ले से 51 चौके और 33 छक्के निकले. टीम इंडिया में उपकप्तान शुभमन गिल के खराब फॉर्म के कारण किशन को चुनने की बात शुरू हो गई है. बड़े इवेंट के लिए भारत का ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी भी मजबूत नहीं है.