Advertisement
trendingNow13224419
Hindi Newsक्रिकेट10 मैचों में 69 विकेट...गंभीर-अगरकर ने खोज निकाला दूसरा जडेजा, टेस्ट और वनडे दोनों में बरपाएगा कहर

10 मैचों में 69 विकेट...गंभीर-अगरकर ने खोज निकाला 'दूसरा जडेजा', टेस्ट और वनडे दोनों में बरपाएगा कहर

टीम इंडिया में उस स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिसे घरेलू क्रिकेट का दूसरा रवींद्र जडेजा माना जा रहा है. ये खिलाड़ी विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलता है और अपनी जादुई स्पिन के अलावा बल्ले से अहम योगदान देने के लिए पहचाना जाता है. IPL 2026 में भी उसने कमाल की बॉलिंग की और विराट कोहली को कहर ढाकर आउट कर चुका है.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 21, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Next Ravindra Jadeja
Next Ravindra Jadeja

Who is Harsh Dubey: भारतीय क्रिकेट इस वक्त एक बड़े बदलाव (ट्रांजिशन) के दौर से गुजर रही है. पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद, साल 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. अब आने वाले समय में कुछ और सीनियर खिलाड़ी इस प्रारूप से दूर हो सकते हैं. ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दिग्गजों का रिप्लेसमेंट ढूंढने की थी. इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर जुटे हुए हैं.

6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो सबसे चौंकाने वाला फैसला सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर रखना रहा. जडेजा की जगह टीम में विदर्भ के एक 23 वर्षीय 'खूंखार' ऑलराउंडर की एंट्री हुई है, जिसका नाम है हर्ष दुबे (Harsh Dubey). क्रिकेट गलियारों में हर्ष को भारत का 'दूसरा जडेजा' और उनका सबसे मुफीद उत्तराधिकारी माना जा रहा है.

10 मैचों में 69 विकेट का महा-रिकॉर्ड

घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलने वाले हर्ष दुबे ने पिछले कुछ समय में अपने जादुई प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें भारतीय जर्सी सौंपी जाए. हर्ष दुबे पिछले रणजी सीजन 2024-25 के सबसे सफल और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने महज 10 मुकाबलों में 69 विकेट चटकाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था. उन्होंने अकेले दम पर विदर्भ को रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट्स में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें इसी दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

हर्ष दुबे का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर?

हर्ष दुबे सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि जडेजा की तरह ही निचले क्रम में आकर टीम के लिए 'संकटमोचक' बल्लेबाजी करने का दम भी रखते हैं. अब तक 44 पारियों में 25.65 की औसत से 1026 रन बनाए हैं और उनके नाम 9 अर्धशतक भी दर्ज हैं. गेंद से उन्होंने 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट निकाले हैं. एक मुकाबले में उनका बेस्ट प्रदर्शन 107 रन देकर 11 विकेट है.

क्यों कहा जा रहा जडेजा का उत्तराधिकारी?

हर्ष को जडेजा का उत्तराधिकारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की तकनीक बिल्कुल रवींद्र जडेजा जैसी है. वे दबाव के क्षणों में शांत रहते हैं, तकनीकी रूप से मजबूत हैं और जरूरत पड़ने पर गगनचुंबी छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं. हालांकि गेंदबाजी के मामले में वे जडेजा से थोड़े जुदा हैं. जहां जडेजा फ्लैट और तेज गेंदें फेंकते हैं, वहीं हर्ष दुबे एक क्लासिक लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो गेंद को हवा में ज्यादा रिवॉल्यूशन (उछाल और फ्लाइट) देते हैं और गेंद को पारंपरिक तरीके से बड़ा टर्न कराने पर भरोसा रखते हैं.

विराट कोहली को कहकर आउट कर चुके हैं हर्ष

हर्ष दुबे सिर्फ आंकड़ों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे बड़े मंचों और बड़े शिकार के शौकीन हैं. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए हर्ष ने दुनिया को अपना निडर अंदाज दिखाया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच से ठीक पहले हर्ष ने अपने पिता सुरेंद्र दुबे को फोन किया था और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था, ‘पापा, आज मैं विराट कोहली का विकेट ले रहा हूं.’ यह कोई हवा-हवाई बात नहीं थी, हर्ष ने मैदान पर उतरकर अपनी जादुई फिरकी के जाल में फंसाकर किंग विराट कोहली को आउट किया और अपना वादा पूरा किया.

हर्ष ने IPL 2026 में क्या किया?

IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करते हुए हर्ष ने शुरुआती 3 मैचों में ही 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था. उन्होंने इस सीजन के 8 मैचों में 28.50 की औसत से 8 विकेट अपने नाम किए हैं. गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने हर्ष दुबे को टीम में शामिल कर यह साफ कर दिया है कि वे भविष्य की टीम इंडिया तैयार कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जून में अफगानिस्तान के खिलाफ हर्ष को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वे इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा कहर बरपाते हैं.

ये भी पढ़ें:  IPL 2026: हार्दिक को बाहर कर 25.20 करोड़ी को लाएगी मुंबई? शर्मनाक प्रदर्शन के बाद 'शॉकिंग' डील की चर्चा तेज

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Harsh DubeyTeam India

Trending news

पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
india
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
Tamil Nadu
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'