10 मैचों में 69 विकेट...गंभीर-अगरकर ने खोज निकाला 'दूसरा जडेजा', टेस्ट और वनडे दोनों में बरपाएगा कहर

Who is Harsh Dubey: भारतीय क्रिकेट इस वक्त एक बड़े बदलाव (ट्रांजिशन) के दौर से गुजर रही है. पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद, साल 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. अब आने वाले समय में कुछ और सीनियर खिलाड़ी इस प्रारूप से दूर हो सकते हैं. ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दिग्गजों का रिप्लेसमेंट ढूंढने की थी. इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर जुटे हुए हैं.

6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो सबसे चौंकाने वाला फैसला सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर रखना रहा. जडेजा की जगह टीम में विदर्भ के एक 23 वर्षीय 'खूंखार' ऑलराउंडर की एंट्री हुई है, जिसका नाम है हर्ष दुबे (Harsh Dubey). क्रिकेट गलियारों में हर्ष को भारत का 'दूसरा जडेजा' और उनका सबसे मुफीद उत्तराधिकारी माना जा रहा है.

10 मैचों में 69 विकेट का महा-रिकॉर्ड

घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलने वाले हर्ष दुबे ने पिछले कुछ समय में अपने जादुई प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें भारतीय जर्सी सौंपी जाए. हर्ष दुबे पिछले रणजी सीजन 2024-25 के सबसे सफल और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने महज 10 मुकाबलों में 69 विकेट चटकाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था. उन्होंने अकेले दम पर विदर्भ को रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट्स में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें इसी दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.

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हर्ष दुबे का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर?

हर्ष दुबे सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि जडेजा की तरह ही निचले क्रम में आकर टीम के लिए 'संकटमोचक' बल्लेबाजी करने का दम भी रखते हैं. अब तक 44 पारियों में 25.65 की औसत से 1026 रन बनाए हैं और उनके नाम 9 अर्धशतक भी दर्ज हैं. गेंद से उन्होंने 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट निकाले हैं. एक मुकाबले में उनका बेस्ट प्रदर्शन 107 रन देकर 11 विकेट है.

क्यों कहा जा रहा जडेजा का उत्तराधिकारी?

हर्ष को जडेजा का उत्तराधिकारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की तकनीक बिल्कुल रवींद्र जडेजा जैसी है. वे दबाव के क्षणों में शांत रहते हैं, तकनीकी रूप से मजबूत हैं और जरूरत पड़ने पर गगनचुंबी छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं. हालांकि गेंदबाजी के मामले में वे जडेजा से थोड़े जुदा हैं. जहां जडेजा फ्लैट और तेज गेंदें फेंकते हैं, वहीं हर्ष दुबे एक क्लासिक लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो गेंद को हवा में ज्यादा रिवॉल्यूशन (उछाल और फ्लाइट) देते हैं और गेंद को पारंपरिक तरीके से बड़ा टर्न कराने पर भरोसा रखते हैं.

विराट कोहली को कहकर आउट कर चुके हैं हर्ष

हर्ष दुबे सिर्फ आंकड़ों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे बड़े मंचों और बड़े शिकार के शौकीन हैं. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए हर्ष ने दुनिया को अपना निडर अंदाज दिखाया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच से ठीक पहले हर्ष ने अपने पिता सुरेंद्र दुबे को फोन किया था और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था, ‘पापा, आज मैं विराट कोहली का विकेट ले रहा हूं.’ यह कोई हवा-हवाई बात नहीं थी, हर्ष ने मैदान पर उतरकर अपनी जादुई फिरकी के जाल में फंसाकर किंग विराट कोहली को आउट किया और अपना वादा पूरा किया.

हर्ष ने IPL 2026 में क्या किया?

IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करते हुए हर्ष ने शुरुआती 3 मैचों में ही 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था. उन्होंने इस सीजन के 8 मैचों में 28.50 की औसत से 8 विकेट अपने नाम किए हैं. गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने हर्ष दुबे को टीम में शामिल कर यह साफ कर दिया है कि वे भविष्य की टीम इंडिया तैयार कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जून में अफगानिस्तान के खिलाफ हर्ष को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वे इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा कहर बरपाते हैं.

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