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Hindi Newsक्रिकेटIND vs AFG Test: अफगानिस्तान में दिखेगी नई टीम इंडिया, इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत, फिर क्यों नाराज बताए जा रहे गंभीर-गिल?

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान में दिखेगी 'नई' टीम इंडिया, इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत, फिर क्यों नाराज बताए जा रहे गंभीर-गिल?

IND vs AFG Test: आईपीएल 2026 के ठीक बाद टीम इंडिया को अफगानिस्तान का दौरा करना है. एकमात्र टेस्ट के शेड्यूल के फैसले को लेकर गौतम गंभीर और शुभमन गिल बीसीसीआई से खफा बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:48 PM IST
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IND vs AFG Test: अफगानिस्तान में दिखेगी 'नई' टीम इंडिया, इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत, फिर क्यों नाराज बताए जा रहे गंभीर-गिल?

IND vs AFG Test: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन का फाइनल 31 मई को है. इसके ठीक 4 दिन बाद टीम इंडिया को अफगानिस्तान में एक टेस्ट खेलने जाना है. इस इकलौते टेस्ट मैच का शेड्यूल रखने के फैसले को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल बीसीसीआई से खफा बताए जा रहे हैं.

आईपीएल के 19वें सीजन की खिताबी जंग 31 मई को तय है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट 6 जून से शुरू होना है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में कौन सी टीमें एंट्री लेंगी, यह अब तक तय नहीं है. ऐसे में अजीत अगरकर की चयन समिति अफगानिस्तान टेस्ट के लिए कुछ रिजर्व खिलाड़ियों को मौका दे सकती है.

रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर और गिल ने पहले भी इतने व्यस्त शेड्यूल पर आपत्ति जताई थी. अब उनके सामने वही स्थिति दोबारा खड़ी हो गई है, जिससे वे बचना चाहते थे. चूंकि आईपीएल और टेस्ट मैच के बीच केवल 5 दिनों का अंतर है, इसलिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को इस मैच के लिए 'रिजर्व खिलाड़ियों' या युवाओं की फौज उतारनी पड़ सकती है.

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सीनियर खिलाड़ियों को मिल सकता है आराम

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगातार 2 महीने के आईपीएल और उसके बाद के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल को देखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट से जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है.

सीनियर खिलाड़ियों को इसलिए भी आराम दिया जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस इकलौते टेस्ट के अंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में नहीं जुड़ेंगे, इसलिए टीम मैनेजमेंट का मानना है कि बुमराह जैसे स्टार गेंदबाज को इस मैच में उतारकर जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है.

इंग्लैंड दौरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों को फिट रहना जरूरी

वर्तमान में टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट और WTC फाइनल की राह सबसे ज्यादा अहम है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीजों को देखते हुए प्रमुख खिलाड़ियों का फिट रहना जरूरी है. आईपीएल (T20) के तुरंत बाद टेस्ट और फिर इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज (ODI/T20) खेलना खिलाड़ियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से थकाऊ हो सकता है. इसलिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की खबर है.

चयनकर्ताओं का 'प्लान B' भी जानिए

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से अगर सीनियर खिलाड़ी बाहर रहते हैं, तो चयन समिति ने कुछ घरेलू सितारों को अपनी रडार पर रखा है. इनमें गुरनूर बरार, मानव सुथार, आकिब नबी, देवदत्त पडिक्कल और हर्ष दुबे जैसे कुल 5 नाम शामिल हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, 'चयन समिति जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी. गुरनूर और मानव ने प्रभावित किया है. सब कुछ टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम की चर्चा पर निर्भर करेगा. बिना WTC अंकों वाले 5 दिवसीय मैच में स्टार खिलाड़ियों को झोंकने का कोई औचित्य नहीं है.'

ये भी पढ़ें: Cricket GK: क्रिकेट के इतिहास में 'शून्य' पर आउट होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? 149 साल पहले बना था ये शर्मनाक रिकॉर्ड

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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