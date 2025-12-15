पहले गौतम गंभीर को दिया सबसे बड़ा 'जख्म', अब टीम इंडिया के 'दुश्मन' ने जीत लिया स्पेशल अवॉर्ड

ICC Mens Player of the Month: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की ऐतिहासिक जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए एक और खुशखबरी आई है. उसके स्पिनर सिमोन हार्मर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से खास अवॉर्ड मिला है.
ICC Mens Player of the Month: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की ऐतिहासिक जीत के बाद साउथ अफ्रीका के लिए एक और खुशखबरी आई है. उसके स्पिनर सिमोन हार्मर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से खास अवॉर्ड मिला है. गौतम गंभीर और टीम इंडिया को गहरा जख्म देने वाले इस खिलाड़ी को नवंबर महीने के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया है.
इन दो खिलाड़ियों को हार्मर ने छोड़ा पीछे
ICC की वेबसाइट के मुताबिक, हार्मर ने भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीत लिया. दाएं हाथ के स्पिनर ने बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम और पाकिस्तान के ऑल-राउंडर मोहम्मद नवाज को पीछे छोड़कर पहली बार यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड हासिल किया.
भारत के खिलाफ सीरीज में बने थे हीरो
हार्मर को यह सम्मान भारत के खिलाफ शानदार टेस्ट सीरीज के बाद मिला, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था. उन्होंने साउथ अफ्रीका की 2-0 की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी. यह 2000 के बाद भारत में उनकी पहली टेस्ट सीरीज जीत थी. दोनों मैचों में हार्मर ने शानदार 17 विकेट लिए, जिससे साउथ अफ्रीका को कोलकाता और गुवाहाटी में बड़ी जीत मिली.
हार्मर का बयान
हार्मर ने कहा, ''नवंबर के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए गर्व की बात है. अपने देश के लिए खेलना एक सपने के सच होने जैसा है और इसके नतीजे में जो कुछ भी मिलता है, वह बोनस है. मैं यह अवॉर्ड अपने साथियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ शेयर करता हूं और इसे अपने परिवार को डेडिकेट करता हूं, जो मुझे बाहर जाकर अपना सपना जीने देते हैं. अक्सर ऐसा करने के लिए मुझे उन्हें घर पर छोड़ना पड़ता है. प्रोटियाज टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं इन शानदार लोगों के ग्रुप के साथ और भी कई सफल सीजन खेलूंगा.''
2 मैचों में लिए 17 विकेट
हार्मर ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 8.94 के औसत और 5.66 के इकॉनमी रेट से 17 विकेट लिए. उनके शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ सीरीज में जीत पक्की की, बल्कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की स्टैंडिंग में साउथ अफ्रीका को दूसरे स्थान पर भी पहुंचा दिया. बता दें कि अफ्रीकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन है. उसने इसी साल 2023-25 सीजन के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.