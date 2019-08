सुषमा स्वराज के निधन से दुखी गौतम गंभीर, कहा- सबसे मददगार नेता के तौर पर याद की जाएंगी आप

नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) का मंगलवार देर रात एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. सुषमा के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है. इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिवंगत नेत्री को बीजेपी का स्तंभ बताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं.

पूर्व क्रिकेटर और सुषमा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, "सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर मैं काफी दुखी हूं. वह एक वरिष्ठ नेता और भाजपा का स्तम्भ थीं. उन्हें हर कोई प्यार करता था. वह हालिया दौर की सबसे मददगार नेता के तौर पर याद की जाएंगी. उनके परिवार को मेरी सहानुभूति."

I'm beyond aggrieved at the passing away of Smt. #SushmaSwaraj A veteran politician and a pillar of the BJP, she was loved by everyone. She will be remembered as the most endearing & helpful politicians of recent times. My condolences to her family and friends. A huge loss for pic.twitter.com/JdI0vPxRJP

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 6, 2019