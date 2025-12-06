Advertisement
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगबबूला थे गौतम गंभीर, अचानक ऐसा क्या हुआ? खुद ही लगाने लगे ठहाके, मजेदार है वजह

Gautam Gamnhir Press Conference: टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद पार्थ जिंदल ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए थे. शनिवार को विशाखापत्तनम में मैच जीतने के बाद हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता वो भी आलोचना कर रहे थे. उन्हें अपनी दायरे में रहकर बातें करनी चाहिए. हालांकि, इस गर्मागर्मी के बीच एक ऐसा भी मौका आया जब हमेशा 'गंभीर' रहने वाले गौतम ठहाका लगाकर हंसने लगे. आइए जानते हैं, आखिर मामला क्या है?

Dec 06, 2025, 11:10 PM IST
गौतम गंभीर क्यों लगाने लगे ठहाके?

Gautam Gamnhir Press Conference: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद जब टीम इंडिया ने ODI सीरीज पर कब्जा किया तो हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी तेवर में दिखे. उन्होंने पत्रकारों को याद दिलाया कि जब हम कोलकाता टेस्ट हारे थे तब कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण दोनों पारियों में बैटिंग नहीं कर सके थे, लेकिन इसके बारे में किसी ने बात नहीं की. गंभीर यहीं नहीं रुके और बिना नाम लिए आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल को भी करारा जवाब दिया. 

टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद पार्थ जिंदल ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए थे. शनिवार को विशाखापत्तनम में मैच जीतने के बाद हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता वो भी आलोचना कर रहे थे. उन्हें अपनी दायरे में रहकर बातें करनी चाहिए. हालांकि, इस गर्मागर्मी के बीच एक ऐसा भी मौका आया जब हमेशा 'गंभीर' रहने वाले गौतम ठहाका लगाकर हंसने लगे. आइए जानते हैं, आखिर मामला क्या है?

क्यों ठहाका लगाने लगे गौतम गंभीर?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुस्से में लाल गौतम गंभीर एक सवाल पर ठंडे हो गए और मुस्कुराने लगे. दरअसल, उनसे पूछा गया कि भारत ने 20 ODI मैचों के बाद आखिरकार आज टॉस जीता, इसपर आप क्या कहना चाहेंगे? हेड कोच ने हंसते हुए जवाब दिया, ''मुझे 2023 का तो नहीं पता, लेकिन इतना याद है कि जब से मैं मुख्य कोच की भूमिका में हूं... तब से पहली बार एकदिवसीय मैच में भारत ने टॉस जीता है. इसलिए जब सिक्का केएल राहुल के पक्ष में गिरा तो मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे मानो हमने मैच जीत ली हो.

भारत ने 2-1 से साउथ अफ्रीका को हराया 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज को भारत ने 2-1 से जीत लिया. रांची में हुए पहले मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी. इसके बद रायपुर में साउथ अफ्रीका ने वापसी की और सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी. विशाखापत्तनम में हुए निर्णायक मैच में भारत का दबदबा देखने को मिला और केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम ने 9 विकेट से मैच अपने नाम किया. 

कोहली 12वीं बार बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली का दबदबा देखने को मिला. पहले दो मैचों में शतक जड़ने के बाद स्टार बल्लेबाज ने विशाखापत्तनम में भी तहलका मचाया और 144.44 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 65 रन ठोक दिए. इस दौरान कोहली ने 6 चौके और 3 छक्के जड़े. इस शृंखला में विराट ने 3 पारियों में 151 की अद्भुत औसत से खेलते हुए 302 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ODI में 12वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

gautam gambhir

