Video: एशिया कप से पहले परिवार संग उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे गौतम गंभीर, भस्म आरती में हुए शामिल

Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एशिया कप 2025 से पहले उज्जैन में महाकाल के दर पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं. गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं. गौतम गंभीर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में अपने परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया और भस्म आरती में भी शामिल हुए. बता दें कि हाल ही में गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बड़ी सफलता हासिल की है. इंग्लैंड के दौरे पर भारत की युवा टेस्ट टीम ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए और सीरीज 2-2 से बराबर कर ली.

उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे गौतम गंभीर

सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शुक्रवार की सुबह उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर के मंदिर में होने वाली भस्म आरती में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. टीम इंडिया के हेड कोच 15 अगस्त को सुबह-सुबह आजादी दिवस के मौके पर महाकाल की भस्म आरती में पूजन-अर्चना कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने गौतम गंभीर का एक वीडियो शेयर किया है. भस्म आरती के दौरान गौतम गंभीर ने बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया. गौतम गंभीर के साथ उनकी वाइफ नताशा जैन और दोनों बेटियां महाकाल की भस्म आरती में मौजूद थीं.

गौतम गंभीर ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस दौरान कहते हैं, 'मैं यहां तीसरी बार आया हूं और मेरा परिवार भी आज आया है. प्रभु की कृपा पूरे देश पर बनी रहे.' बता दें कि अब भारतीय टीम को क्रिकेट के मैदान पर सीधे 10 सितंबर को उतरना है. टीम इंडिया को अब अपना अगला मैच एशिया कप 2025 में खेलना है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में 10 सितंबर को भारत का मैच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव भारत के कप्तान होंगे.

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में बदल जाएगी टीम इंडिया?

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आ सकते हैं. भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. 19 अगस्त को सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.