Advertisement
trendingNow13127761
Hindi Newsक्रिकेटक्वालीफाई की टेंशन खत्म.. अब मिशन इंग्लैंड के लिए क्या है प्लान? गंभीर ने दे दिया अलर्ट

क्वालीफाई की टेंशन खत्म.. अब 'मिशन इंग्लैंड' के लिए क्या है प्लान? गंभीर ने दे दिया अलर्ट

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में क्वालीफाई की टेंशन आखिरकार खत्म हो चुकी है. संजू सैमसन के वन मैन शो की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से रौंद दिया. अब गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India (BCCI)
Team India (BCCI)

T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया इंग्लैंड को टक्कर देगी. वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त देकर भारत ने सेमीफाइनल का टिकट कटाया. अब 5 मार्च को टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई के मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले से पहले गौतम गंभीर ने टीम की तैयारियों पर चुप्पी तोड़ी है साथ ही संजू सैमसन की तारीफ भी जमकर की. 

मुश्किल में पड़ गई थी टीम इंडिया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भारतीय टीम ने जीत के साथ किया था.  जीत का चौका लगाकर टीम इंडिया सुपर-8 में पहुंची. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार सवालिया निशान बन गई क्योंकि टीम इंडिया दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर थी. किस्मत ने साथ दिया वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका से हारी और दबाव में संजू सैमसन की दबंगई की बदौलत टीम इंडिया ने भी इस टीम को रौंद दिया. अब असली मिशन इंग्लैंड को हराना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

संजू की तारीफ में क्या बोले गंभीर?

मैच के बाद हेड कोच गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम सब जानते हैं कि संजू कितना अच्छा प्लेयर है. यह सब उसे सपोर्ट करने और उस समय के बारे में था जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. जाहिर है आज वह दिन था जब उसने शायद अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया.' सैमसन ने ग्रुप स्टेज में महज एक मुकाबला खेला था जिसमें 22 रन बनाए थे. सुपर-8 के लिए टॉप पर राइट-हैंडेड ऑप्शन जोड़ने के लिए वापस संजू वापस आए और वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन की पारी से गर्दा ही उड़ा दिया.

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

क्या है टीम की तैयारी?

गंभीर ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि संजू एक वर्ल्ड-क्लास प्लेयर है. वह एक बेहतरीन टैलेंट है और उम्मीद है कि वह अब से अच्छा खेलेगा और हम ऐसी और भी इनिंग्स देख सकते हैं. हमारी टीम भी वर्ल्ड-क्लास टीम है, हमारे पास क्वालिटी से भरे प्लेयर्स हैं. उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट गेम खेलेंगे, यह बहुत जरूरी होने वाला है और हम सभी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं. क्योंकि इंग्लैंड जैसी क्वालिटी टीम को हराने के लिए हमें खास कोशिश करनी होगी.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत