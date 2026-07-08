सैमसन-गंभीर के बीच हुई 'प्राइवेट मीटिंग'... ड्रॉप करने के बाद कोच का खुलासा, कहा- ये बातचीत बाहर नहीं...

भारत की हार के बाद गंभीर ने कहा, "पहली बात तो यह है कि संजू सैमसन को जिस स्पष्टता की जरूरत थी, वह मेरी तरफ से उन्हें दे दी गई है. यह बातचीत पूरी तरह से खिलाड़ी और हेड कोच के बीच की है. वह बातचीत बाहर नहीं आएगी. संजू के बारे में, हम बहुत स्पष्ट हैं कि उन्होंने भारत के लिए जो किया है वह शानदार रहा है और कभी-कभी आपको किसी खिलाड़ी की फॉर्म को भी देखना पड़ता है. ऐसा कोई सख़्त नियम नहीं है कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते."