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सैमसन-गंभीर के बीच हुई 'प्राइवेट मीटिंग'... ड्रॉप करने के बाद कोच का खुलासा, कहा- ये बातचीत बाहर नहीं...

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें प्लेइंग-XI से बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया. वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से उन्हें टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इससे पहले हेड कोच गंभीर ने उनके साथ प्राइवेट मीटिंग की थी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:29 AM IST
सैमसन-गंभीर के बीच हुई 'प्राइवेट मीटिंग'... ड्रॉप करने के बाद कोच का खुलासा, कहा- ये बातचीत बाहर नहीं...
Image Credit: Gautam Gambhir and Sanju SamsonSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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