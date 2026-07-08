सैमसन-गंभीर के बीच हुई 'प्राइवेट मीटिंग'... ड्रॉप करने के बाद कोच का खुलासा, कहा- ये बातचीत बाहर नहीं...

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें प्लेइंग-XI से बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया. वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से उन्हें टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इससे पहले हेड कोच गंभीर ने उनके साथ प्राइवेट मीटिंग की थी. इसका खुलासा उन्होंने अब खुद किया है. उन्होंने T20I टीम से संजू सैमसन के बाहर होने पर हो रही बहस पर खुलकर बात की.
गौतम गंभीर ने इशारा किया कि उनके ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं कि वे टीम के प्लान में नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सैमसन को सिर्फ एक मैच में मौका मिला और दोनों मुकाबलों में बाहर रहे. दोनों ही मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. तीसरे टी20 मैच में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 76 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई.
भारत की हार के बाद गंभीर ने कहा, "पहली बात तो यह है कि संजू सैमसन को जिस स्पष्टता की जरूरत थी, वह मेरी तरफ से उन्हें दे दी गई है. यह बातचीत पूरी तरह से खिलाड़ी और हेड कोच के बीच की है. वह बातचीत बाहर नहीं आएगी. संजू के बारे में, हम बहुत स्पष्ट हैं कि उन्होंने भारत के लिए जो किया है वह शानदार रहा है और कभी-कभी आपको किसी खिलाड़ी की फॉर्म को भी देखना पड़ता है. ऐसा कोई सख़्त नियम नहीं है कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते."
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गंभीर ने आग कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट नतीजों का खेल है, इसलिए हमें जो भी कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है जिससे हमें नतीजा मिल सके, हम उसी कॉम्बिनेशन और प्लेइंग XI के साथ खेलते हैं. मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हर किसी को अपनी जगह और भारत के लिए खेलने का अधिकार हासिल करना होता है."