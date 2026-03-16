'मुझे कोई...' गौतम गंभीर का सनसनीखेज बयान, रोहित और कोहली से अनबन पर तोड़ी चुप्पी

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि किसी भी दूसरे इंसान की तरह, उन्हें भी गलतियां करने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि वे भी एक इंसान हैं. गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि ड्रेसिंग रूम के अंदर के मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी अफवाह पर उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना चाहता था और रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को ODI कप्तान बनाना चाहता था.

गौतम गंभीर का सनसनीखेज बयान

कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तनाव है और टीम के अंदर, मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह दरारें उभर रही हैं. हेड कोच बनने के बाद से, गौतम गंभीर तीन द्विपक्षीय ODI सीरीज हार चुके हैं, जिसमें इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार भी शामिल है. RevSportz से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, 'मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दूसरों की तरह गलतियां करने की इजाजत होनी चाहिए. खिलाड़ियों को भी गलतियां करने की इजाजत होनी चाहिए, पिछले 18 महीनों में मैंने भी जरूर कुछ गलतियां की होंगी.'

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'मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं'

गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आता है, मुझे उन हर चीजों पर सफाई देने की जरूरत नहीं है.' गौतम गंभीर को साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप के आखिर तक के लिए हेड कोच नियुक्त किया गया है. गौतम गंभीर ने साढ़े तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो उनके पहले के कोचों के कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा लंबा है, लेकिन 2028 के ऐतिहासिक लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के साथ हालात बदल जाएंगे. इस ओलंपिक्स में वर्ल्ड कप खत्म होने के ठीक छह महीने बाद, क्रिकेट की सबसे ऊंचे लेवल पर वापसी होगी.

'मैं ओलंपिक्स का हिस्सा बनना चाहूंगा'

गौतम गंभीर ने कहा, 'मैं ओलंपिक्स का हिस्सा बनना चाहूंगा. यह बहुत बड़ा सम्मान है. बहुत कम लोगों को ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिलता है. मैं पहले दिन से ही बिल्कुल साफ था कि खेल जितना मुश्किल होगा, आपको उतना ही ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा. जब कोई बड़ा मैच हो, या कोई ऐसा मैच हो जिसमें पुरानी प्रतिद्वंद्विता हो, तो आपको और भी ज्यादा आक्रामक होना चाहिए.'