मैच विनिंग पारियों से लेकर पिच पर जबरदस्त टकराव, कोच गौतम गंभीर के अनसुने किस्से

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आज 44 साल के हो जाएंगे. अपने जन्मदिन के मौके पर वह अपने बर्थप्लेस यानी दिल्ली में मौजूद हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है टीम इंडिया जीत की कगार पर खड़ी है. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपना जन्मदिन मानकर बुधवार 15 अक्टूबर को भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकलेंगे. गंभीर का करियर बतौर खिलाड़ी भी बेहतरीन रहा है. लेकिन गंभीर पिच पर शानदार पारियों के साथ-साथ अपने करियर में कॉन्ट्रोवर्सी भी जुड़े रहे हैं. आज हम आपको उनके बर्थडे के मौके पर उनके माइलस्टोन के साथ उनके करियर की कुछ बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे.

गंभीर का करियर

गंभीर ने साल 2003 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, उन्होंने ओवरऑल तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 242 मैच खेले हैं. 242 मैचों की 283 पारियों में उन्होंने 10324 रन बनाए हैं. इस दौरान 20 शतक और 63 अर्धशतक लगाए हैं. उनके करियर का ओवर बल्लेबाजी औसत 38 का रहा है. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 206 रनों का रहा है.

फाइल के मैच विनर

साल 2007 टी20 विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 54 गेंदों में 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उसके बाद उनकी साल 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली हुई पारी को भला कौन ही भूलेगा. श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक बार फिर जरूरत के समय गंभीर ने 97 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया.

2 बार आईपीएल चैंपियन

बतौर कप्तान वह आईपीएल के तीसरे सबसे सफल कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइटराइडर्स ने साल 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रचा था. उस समय केवल 2 टीमों के नाम की चर्चा रहती थी. मुंबई और चेन्नई, लेकिन गंभीर ने केकेआर की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को 2 बार चैंपियन बनाया.

गंभीर का रवैया

कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे मैच के दौरान गौतम गंभीर पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी से भिड़ गए थे. उस लड़ाई को भला कौन ही भूलेगा. साल 2008 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन से गंभीर की टेस्ट मैच के दौरान भिड़ंत हो गई थी. दरअसल, इन दोनों की भिड़ंत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुई थी.

विराट से भिड़े

आईपीएल के मैच के दौरान गंभीर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से भिड़ गए थे. क्रिकेट समर्थक भला इसे कैसे ही भूलेंगे. कोहली आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तभी गंभीर और कोहली के बीच गाली-गलौज शुरू हुआ. दोनों का बीच-बचाव करने के लिए बाकी खिलाड़ियों को बीच में आना पड़ा था. उसके कुछ ही सालों बाद साल 2022 में एक आईपीएल मैच के दौरान एक बार फिर कोहली और गंभीर के बीच जमकर विवाद हुआ. इस बार विवाद काफी ज्यादा बढ़ा दोनों टीमों के ही खिलाड़ियों को मैदान पर आना पड़ा था, तब जाकर लड़ाई शांत हुई.

