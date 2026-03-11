टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

Gautam Gambhir Slams Kirti Azad: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी कीर्ति आजाद के उस कमेंट पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर ले जाने पर सवाल खड़ा किया था. रविवार, 8 मार्च को भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था. देर रात हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव और ICC के अध्यक्ष जय शाह ट्रॉफी लेकर पास के हनुमान मंदिर में गए.

1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद ने इसी का मुद्दा बनाते हुए विवादित पोस्ट किया. पूर्व भारतीय क्रिकेट ने अपने X अकाउंट पर लिखा कि मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं? ट्रॉफी हर धर्म के 14 लाख भारतीयों की है - किसी एक धर्म की जीत का जश्न नहीं.

कीर्ति आजाद को गौतम गंभीर का जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

देखते ही देखते कीर्ति आजाद का ये पोस्ट नेशनल मुद्दा बन गया. बवाल इतना मचा कि खिलाड़ियों से भी इसपर अपना राय देने को कहा गया. पटना पहुंचे ईशान किशन से जब इसपर रिएक्शन देने को कहा गया तो वो भड़क गए और इसे 'बेकार' सवाल बताया. हालांकि, हेड कोच गौतम गंभीर ने कीर्ति आजाद क करारा जवाब दिया है.

गौतम गंभीर ने एएनआई के साथ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान कहा, ''यह लड़कों के साथ नाइंसाफी है. सोचिए लड़कों ने क्या-क्या झेला होगा. उन पर कितना दबाव रहा होगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच हारने के बाद, उन पर किस तरह का दबाव था और अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप अपने ही खिलाड़ी और अपनी ही टीम का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए.''

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहा टीम इंडिया का सफर?

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज किया. यूएसए के खिलाफ पहले मैच में सूर्या एंड कंपनी थोड़ी फंसी, लेकिन फिर आसानी से मुकाबला जीत लिया. इसके बाद भारत ने नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को रौंदकर सुपर-8 में जगह बनाई. सुपर-8 स्टेज के पहले मैच में टीम इंडिया को झटका लगा, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, 'मेन इन ब्लू' इस हार से और ताकतवर हो गई और फिर जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की की. इसके बाद पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा किया.

ये भी पढ़ें: 3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह