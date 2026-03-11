Advertisement
trendingNow13136938
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

Gautam Gambhir Slams Kirti Azad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव और जय शाह ट्रॉफी को हनुमान मंदिर लेकर गए थे, जिसपर पूर्व भारतीय खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने आपत्ति जताते हुए पोस्ट किया. अब हेड कोच ने उन्हें करारा जवाब दिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गौतम गंभीर (PHOTO- BCCI)
ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गौतम गंभीर (PHOTO- BCCI)

Gautam Gambhir Slams Kirti Azad: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी कीर्ति आजाद के उस कमेंट पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर ले जाने पर सवाल खड़ा किया था. रविवार, 8 मार्च को भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था. देर रात हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव और ICC के अध्यक्ष जय शाह ट्रॉफी लेकर पास के हनुमान मंदिर में गए.

1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद ने इसी का मुद्दा बनाते हुए विवादित पोस्ट किया. पूर्व भारतीय क्रिकेट ने अपने X अकाउंट पर लिखा कि मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं? ट्रॉफी हर धर्म के 14 लाख भारतीयों की है - किसी एक धर्म की जीत का जश्न नहीं.

कीर्ति आजाद को गौतम गंभीर का जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

देखते ही देखते कीर्ति आजाद का ये पोस्ट नेशनल मुद्दा बन गया. बवाल इतना मचा कि खिलाड़ियों से भी इसपर अपना राय देने को कहा गया. पटना पहुंचे ईशान किशन से जब इसपर रिएक्शन देने को कहा गया तो वो भड़क गए और इसे 'बेकार' सवाल बताया. हालांकि, हेड कोच गौतम गंभीर ने कीर्ति आजाद क करारा जवाब दिया है.

गौतम गंभीर ने एएनआई के साथ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान कहा, ''यह लड़कों के साथ नाइंसाफी है. सोचिए लड़कों ने क्या-क्या झेला होगा. उन पर कितना दबाव रहा होगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच हारने के बाद, उन पर किस तरह का दबाव था और अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप अपने ही खिलाड़ी और अपनी ही टीम का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए.''

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहा टीम इंडिया का सफर?

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज किया. यूएसए के खिलाफ पहले मैच में सूर्या एंड कंपनी थोड़ी फंसी, लेकिन फिर आसानी से मुकाबला जीत लिया. इसके बाद भारत ने नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को रौंदकर सुपर-8 में जगह बनाई. सुपर-8 स्टेज के पहले मैच में टीम इंडिया को झटका लगा, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, 'मेन इन ब्लू' इस हार से और ताकतवर हो गई और फिर जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की की. इसके बाद पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा किया. 

ये भी पढ़ें: 3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा