अगर कोई बल्लेबाज 96 रन पर है तो... वर्ल्ड कप जीतकर गंभीर ने कोहली को मारा ताना? VIDEO पर मचा बवाल

Gautam Gambhir PC after Winning T20 World Cup 2026: भारत लगातार दो और ओवरऑल तीन टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. इसके साथ ही गौतम गंभीर लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले भारत के पहले हेड कोच भी बन गए हैं. T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कई अहम सवालों का जवाब दिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के रवैये और ड्रेसिंग रूम में अंदर की कहानी के बारे में खुलकर बातचीत की. हालांकि, उनके इस बयान को फैंस विराट कोहली पर तंज की तरह देख रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कह दिया, जिसपर बवाल मचा है.

गंभीर ने कोहली को किया टारगेट?

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का पहाड़ खड़ा किया. जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, तब से भारतीय बल्लेबाज हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं और ज्यादातर मैचों मन स्कोर 220 रनों के पार रहा है. इस बारे में सवाल पूछे जाने पर हेड कोच ने कहा,

''मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 96 से 100 रन तक जाने के लिए 4 गेंदें लेते हैं तो आप अपनी टीम के 20 रन कम कर रहे हैं. और वही फर्क है वर्ल्ड कप जीतने और हारने में. अगर आप 96 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगली गेंद पर छक्का मारने में आउट हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप सिंगल लेते हैं तो आप कभी भी 250-275 रन तक नहीं पहुंच सकते हैं. तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल में इस फॉर्मेट में मुझे नहीं याद कि किसी ने 96 या 97 पर सिंगल लेने की कोशिश की होगी. हमारी यही सोच है, क्योंकि उस ड्रेसिंग रूम में 97 रन बनाने पर भी सेंचुरी की तरह प्रशंसा होती है. ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन से होगा.''

गौतम गंभीर इस इस बयान पर फैंस अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि हेड कोच विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं, जो शतक के करीब आने पर स्लो खेलने लगते हैं. खैर, गंभीर ने यहां किसी का नाम नहीं लिया और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि कोहली टीम के लिए खेलते हैं ना कि शतक या किसी रिकॉर्ड के लिए.

ये भी पढ़ें: पता है हम वर्ल्ड कप कहां जीते? जब टेंशन में थे फैंस... गंभीर-सूर्या ने बनाया मास्टरप्लान, लिखी चैंपियन बनने की स्क्रिप्ट