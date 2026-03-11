भारतीय पिचों पर बवाल... गौतम गंभीर का ठनक गया माथा, डंके की चोट पर आलोचकों को लताड़ा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटभारतीय पिचों पर बवाल... गौतम गंभीर का ठनक गया माथा, डंके की चोट पर आलोचकों को लताड़ा

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा. भले ही टीम इंडिया के चैंपियन बनने की खुशी सभी को रही हो. लेकिन सोशल मीडिया पर पिच को लेकर चर्चे भी तेज थे. कहा गया कि पिचें घरेलू टीम के हिसाब से तैयार कराई गईं. अब हेड कोच गंभीर ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:48 AM IST
Gautam Gambhir (X)
Gautam Gambhir (X)

T20 World Cup 2026: 8 मार्च को टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में नया इतिहास रचा. भारतीय टीम के पास अब तीन कप्तान हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब टीम को दिलाया है. टीम इंडिया ने इस बार सिर्फ एक मैच हारा और 2024 में रोहित की कप्तानी में भी अजेय रही थी. सूर्या एंड कंपनी की खिताबी जीत के बाद आलोचना हुई कि मेजबान टीम के हिसाब से पिचें तैयार की गईं थीं. इस मुद्दे पर हेड कोच गौतम गंभीर का बयान सामने आया है और उन्होंने इन आलोचनाओं को डंके की चोट पर खारिज किया. 

क्या बोले गौतम गंभीर?

गंभीर ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं इससे सहमत नहीं हूं. आप कुछ क्यों बदलेंगे? और सच कहूं तो, इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि ऐसा कुछ सोचना भी मुश्किल है और T20 फॉर्मेट में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देखें या साउथ अफ्रीका, हमने 200 रन बनाए. अगर हम इंडिया में 200 रन बनाते हैं तो विकेट बदल जाते हैं. मुझे लगता है कि कुछ लोग, वे कॉन्ट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं. व्यूज़ और TRP के लिए दिए गए बयान एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए.'

इंडिया के बाहर भी अच्छा स्कोर

गंभीर ने आगे कहा, 'क्योंकि कभी-कभी प्लेयर्स को भी बहुत क्रेडिट देना जरूरी होता है. ऐसा नहीं है कि हमने इतने बड़े स्कोर सिर्फ इंडियन कंडीशन में ही बनाए हैं. हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दूसरी जगहों पर भी गए थे. हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन यह बुराई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी होती थी कि वे अपनी पिचें अपने बॉलर्स के हिसाब से बनाते हैं. लेकिन ICC टूर्नामेंट में, वे विकेट कंट्रोल करते हैं. यह BCCI नहीं है जो विकेट कंट्रोल करता है और बाइलेटरल मैचों में खासकर T20 फॉर्मेट में, यह गेम बल्लेबाजों का होता है. कोई भी 120 रन का T20 गेम देखने नहीं आना चाहता. हर कोई वह हाई-स्कोरिंग गेम देखना चाहता है.

ये भी पढ़ें.. जुर्माना लगाकर फंस गए मोहसिन नकवी! PCB के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान टीम?

कोलंबो का गंभीर ने दिया उदाहरण

गंभीर ने कोलंबो के बारे में बात करते हुए कहा, 'ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड को ही लीजिए. वे भी T20 में उतने ही बड़े रन बनाते हैं. हमने कोलंबो में भी एक मैच खेला था. हमने पाकिस्तान के सामने एक मैच खेला था, जहां हमने 180 रन बनाए थे और बाकी टीमों ने 140 रन बनाए थे. हमने पाकिस्तान को 80 या 90 रन से हराया था, वहां किसी ने ऐसा नहीं कहा. यह हमारे हाथ में नहीं था, कोलंबो में था.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

