इंतजार खत्म... रोहित-कोहली पर अब गंभीर ने भी तोड़ दी चुप्पी, कहा- वर्ल्ड कप 2.5 साल दूर..

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:23 PM IST
Rohit Sharma and virat Kohli

Gautam Gambhir: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है. फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए बेताब हैं. चारों तरफ उनके ही चर्चे हैं. क्रिकेट के कई दिग्गजों ने रोहित शर्मा की कप्तानी जाने पर बात की. लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है. अब हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज की. जिसके बाद गंभीर ने रोहित-कोहली पर खुलकर बात की है. 

ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद संन्यास के चर्चे

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद संन्यास का ऐलान कर देंगे. शर्त ये थी कि अगर दोनों को वर्ल्ड कप खेलना है तो विजय हजारे ट्रॉफी या घरेलू क्रिकेट में एक्टिव रहना होगा. गौतम गंभीर से भी इसी चीज को लेकर सवाल किया गया. 

क्या बोले गौतम गंभीर?

गंभीर से सवाल किया गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि ये दोनों 24 महीने के समय में संन्यास ले लेंगे तो गंभीर ने कहा, '50 ओवरों का विश्व कप अभी ढाई साल दूर है. मुझे लगता है कि वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है. यह बहुत महत्वपूर्ण है. जाहिर है कि वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काम आएगा। उम्मीद है कि उन दोनों का दौरा सफल रहेगा. उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हमारी सीरीज़ सफल रहेगी.' 

ये भी पढे़ं.. टीम इंडिया ने रचा इतिहास... शर्मनाक लिस्ट में वेस्टइंडीज की एंट्री, दिल्ली में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

25 अक्टूबर को आखिरी मैच

उन्होंने दोनों दिग्गजों के भविष्य को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है. कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया टूर पर रोहित-कोहली के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी. ऑस्ट्रेलिया टूर का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. देखना होगा सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आते हैं या नहीं. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है.

