एशिया कप में अपने तुरुप के इक्के को उतार सकते हैं गौतम गंभीर, टीम इंडिया के साथ जाएंगे ये 3 ऑलराउंडर!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को हो सकता है. यूएई में 9 से 28 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी. उसने 2023 में इस खिताब को जीता था और उसकी नजर अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप को जीतने पर होगी. गौतम गंभीर ने बतौर कोच इस साल की शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ की थी. अब उनकी नजर एक और बड़े खिताब पर है. इसके लिए वह खास तैयारी भी कर रहे हैं.

गंभीर को पसंद हैं ऑलराउंडर

गंभीर की कोचिंग स्टाइल में ऑलराउंडर्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है. वह टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे खिलाड़ियों को रखना चाहते हैं जो बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कमाल दिखाने में माहिर हों. गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही किया था. उन्होंने काफी आलोचनाओं के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर को टीम में बनाए रखा था. इसका फायदा टीम को हुआ और सुंदर ने अहम रोल निभाया.

कितने ऑलराउंडर चुने जाएंगे?

अब एशिया कप के लिए भारत के पास ऑलराउंडर्स की फौज है. उनमें से 2 या अधिकतम तीन ही एशिया कप के लिए यूएई जा सकते हैं. टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर हैं. नीतीश कुमार रेड्डी अभी चोटिल हैं और वह इस रेस से बाहर हैं. ऐसे में गंभीर को हार्दिक, अक्षर, शिवम और सुंदर में 2 या 3 का चयन करना होगा.

दावेदारों का प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या: मौजूदा समय में दुनिया के टॉप ऑलराउंडर कहे जाने वाले हार्दिक पांड्या की जगह टीम में पक्की है. वह पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य थे. उन्होंने भारत के लिए 114 मैचों में 1812 रन बनाने के साथ-साथ 94 विकेट भी लिए हैं. पिछले आईपीएल में हार्दिक ने 15 मैचों में 224 रन ठोके थे. उन्होंने 14 विकेट अपने नाम किए थे.

अक्षर पटेल: हार्दिक के बाद अगर किसी दूसरे ऑलराउंडर की जगह टी20 टीम में पक्की है तो वह अक्षर पटेल हैं. टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम योगदान निभाने वाले अक्षर संयम के साथ-साथ तेजी से रन भी बना सकते हैं. उनकी स्पिन को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. उन्होंने भारत के लिए 71 मैचों में 535 रन बनाने के साथ-साथ 71 विकेट भी लिए हैं.

शिवम दुबे: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलने वाले शिवम दुबे टी20 टीम में आते-जाते रहते हैं. उनकी जगह हमेशा पक्की नहीं रहती है. शिवम दुबे को अगर टीम में चुना जाता है तो यह एक बड़ा सरप्राइज होगा. शिवम ने टीम इंडिया के लिए 35 मुकाबलों में 531 रन बनाए हैं. उन्होंने 13 विकेट लिए हैं.

वॉशिंगटन सुंदर: टीम इंडिया के कोच गंभीर को हाल के दिनों में वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर के रूप में काफी पसंद आ रहे हैं. वह यूएई की पिचों पर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. ऐसे में गंभीर उन्हें लेकर एशिया कप में जा सकते हैं. सुंदर ने टीम इंडिया के लिए 54 टी20 मैचों में 193 रन बनाने के साथ-साथ 48 विकेट लिए हैं.