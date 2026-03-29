गंभीर ने बदल दी इस खिलाड़ी की किस्मत, जिसे सब मानते थे गेंदबाज, वो IPL में जड़ चुका है 116 छक्के, नाम जानते हैं आप?

आईपीएल 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए गौतम गंभीर ने एक मास्टरस्ट्रोक खेला था. उन्होंने एक स्पिन गेंदबाज को बतौर ओपनर इस्तेमाल करने का दांव खेला. उनका ये फॉर्मूला सुपरहिट साबित हुआ. वो खिलाड़ी अभी तक आईपीएल में 116 छक्के जड़ चुका है और साथ में 192 विकेट भी चटकाए हैं.
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इंडियन प्रीमियम लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है, जहां कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा निखर कर सामने आते हैं. IPL में कुछ कोच या कप्तान ऐसे रहे हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है, जैसा अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी नहीं हुआ था. कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर इसके उस्ताद माने जाते थे. 2017 में केकेआर की कप्तानी करते हुए उन्होंने एक ऐसा बड़ा रिस्क लिया था, जिसका इनाम अभी तक इस टीम को मिल रहा है.
गौतम गंभीर के उस फैसले से एक खिलाड़ी की किस्मत चमक गई. उससे पहले तक उसकी गिनती एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में होती थी, लेकिन गंभीर ने उन्हें सलामी बल्लेबाज बना दिया और फिर इस खिलाड़ी ने आईपीएल में गदर काटा.
हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर सुनील नरेन की. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका इस्तेमाल सिर्फ स्पिन गेंदबाज के तौर पर किया जाता था. किसी ने सोचा भी नहीं था कि नरेन बल्लेबाजी में इतने काबिल हैं. 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने सुनील नरेन को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी केकेआर के लिए नई कहानी लिखी.
आलम ये है कि जब तक सुनील नरेन क्रीज पर डटे रहते हैं, तब तक विरोधी टीम के कप्तान के चेहरे पर टेंशन रहती है. पहली गेंद से ही वो हवाई शॉट खेलने में माहिर हैं. कहने के लिए तो वो पावर हिटर हैं और 10 में से 3-4 मैचों में ही चलते हैं, लेकिन जिस दिन चलते हैं, उस दिन गेंदबाज रहम की भीख मांगते हैं.
सुनील नरेन कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल में उन्होंने अब तक 116 छक्के जड़ दिए हैं. उन्होंने मेगा इवेंट में 192 विकेट तो चटकाए हैं और साथ ही बल्लेबाजी में भी दम दिखाते हुए 122 पारियों में 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1780 रन बनाए हैं. बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की तो उन्हें कभी भी बल्लेबाज की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया और यही वजह है कि वेस्टइंडीज की तरफ से सुनील नरेन ने 51 मुकाबले खेले, लेकिन निचले क्रम में बैटिंग करते हुए सिर्फ 155 रन और 5 छक्के जड़ सके.
बता दें कि गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद आईपीएल 2024 में गंभीर केकेआर के मेंटॉर बने और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया.
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