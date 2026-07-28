गौतम गंभीर के साथी ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, सहयोगी कोच के पद से दिया इस्तीफा, KKR में होगी एंट्री?

Ryan ten Doeschate: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. हालांकि, इस दौरे से पहले गौतम गंभीर के करीबी और भारतीय टीम में सहायक कोच की भूमिका निभा रहे रयान टेन डोशेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि वो IPL 2027 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में फिर से शामिल होंगे. नीदरलैंड के पूर्व कप्तान को 2024 में हेड कोच गौतम गंभीर ने खुद चुना था और उनकी देखरेख में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 एशिया कप और 2026 T20 वर्ल्ड कप जीते, हालांकि वे इस नौकरी में कभी पूरी तरह सहज नहीं हो पाए.