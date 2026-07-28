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गौतम गंभीर के साथी ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, सहयोगी कोच के पद से दिया इस्तीफा, KKR में होगी एंट्री?

Ryan ten Doeschate: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. हालांकि, इस दौरे से पहले गौतम गंभीर के करीबी और भारतीय टीम में सहायक कोच की भूमिका निभा रहे रयान टेन डोशेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:38 PM IST
गौतम गंभीर के साथी ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, सहयोगी कोच के पद से दिया इस्तीफा, KKR में होगी एंट्री?
Image Credit: Ryan ten Doeschate has stepped down as team india assistant coach

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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