T20 World Cup: 'माफी मांगने की क्या जरूरत?' अर्शदीप सिंह की आक्रामकता पर बोले गौतम गंभीर, ICC ने लगाया था जुर्माना

T20 World Cup 2026 Arshdeep Singh vs Daryl Mitchell: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का बचाव करते हुए एक बड़ा बयान दिया है. गंभीर का मानना है कि 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान डेरिल मिचेल के साथ हुई तीखी नोकझोंक के लिए अर्शदीप को माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी. अर्शदीप की शिकायत इसके बाद मैच के अंपायरों ने रेफरी से की थी और फिर भारतीय तेज गेंदबाज पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया गया था.

भारतीय कोच के अनुसार, जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो मैदान पर ऐसा जोश और आक्रामकता दिखना स्वाभाविक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिस्पर्धी खेलों में इस तरह के पल खेल का हिस्सा होते हैं. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी और रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीता. भारत ट्रॉफी डिफेंड करने वाला और तीन टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना है.

मैदान पर असल में हुआ क्या था?

यह विवादित घटना तब घटी जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी. कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े. इसके जवाब में अर्शदीप ने देखा कि बल्लेबाज अपनी क्रीज से थोड़ा बाहर है और उन्होंने तुरंत रन-आउट करने का प्रयास किया. हालांकि, उनका थ्रो स्टंप्स पर लगने के बजाय सीधे मिचेल की जांघ पर जा लगा. इस घटना के बाद मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच एक संक्षिप्त लेकिन तीखी बहस देखने को मिली, जिसने स्टेडियम में तनाव का माहौल बना दिया था.

क्या खिलाड़ियों के बीच दोस्ती से ऊपर है देश?

हालांकि, अर्शदीप सिंह ने बाद में स्पष्ट किया कि वह थ्रो अनजाने में लगा था और उन्होंने खेल भावना दिखाते हुए मैच के बाद मिचेल से माफी भी मांगी, लेकिन गौतम गंभीर इस माफी के पक्ष में नहीं दिखे. एएनआई के पॉडकास्ट पर बात करते हुए गंभीर ने कहा कि उन्हें अर्शदीप की प्रतिक्रिया से कोई समस्या नहीं थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रिकेट के मैदान पर कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता बल्कि आपका एकमात्र काम अपने देश को जीत दिलाना है. गंभीर के अनुसार, अगर कोई गेंदबाज दो छक्के खाने के बाद पलटकर जवाब देता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है.

क्या सोशल मीडिया छोटी बातों को बड़ा बना देता है?

गौतम गंभीर ने यह भी नोट किया कि अतीत में भी इस तरह की कई आक्रामक घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में इन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चीजों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिसकी असल में कोई आवश्यकता नहीं है. गंभीर के मुताबिक, वह चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी मैदान पर इसी तरह का जज्बा और तीव्रता दिखाएं. उन्होंने साफ कहा कि भले ही अर्शदीप माफी नहीं मांगते, तब भी वे पूरी तरह से सहज रहते क्योंकि खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा था.

आईसीसी ने अर्शदीप पर क्या कार्रवाई की?

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अनुशासन के उल्लंघन के लिए अर्शदीप सिंह पर कड़ा रुख अपनाया है. फाइनल मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अर्शदीप पर उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी ने पाया कि अर्शदीप ने अनुच्छेद 2.9 के तहत लेवल 1 का उल्लंघन किया है. यह नियम किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर या उसके पास अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने से संबंधित है. रेफरी ने अर्शदीप की इस हरकत को आचार संहिता के खिलाफ माना.

क्या अर्शदीप के रिकॉर्ड पर लगा दाग?

जुर्माने के साथ-साथ अर्शदीप के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है. पिछले 24 महीनों की अवधि में यह उनका पहला अपराध था. आईसीसी ने यह भी पुष्टि की कि इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया है.