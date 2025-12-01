Advertisement
रांची में तो बच गए... गंभीर नहीं सुधरे तो दूसरे ODI में फंस जाएगी टीम इंडिया! प्लेइंग-11 में करना होगा बड़ा बदलाव

IND vs SA ODI: रांची में तो भारत को 20 एक्स्ट्रा रन और कुलदीप यादव का शानदार स्पेल बचा ले गया, लेकिन टीम इंडिया को ये सबक जरूर मिली होगी कि रायपुर में इस साउथ अफ्रीकी टीम से पार पाना आसान नहीं होगा. वहीं, गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को वो गलती सुधारनी होगी, जो पहले वनडे में महंगा साबित हो सकता था.

Dec 01, 2025
रांची में तो बच गए... गंभीर नहीं सुधरे तो दूसरे ODI में फंस जाएगी टीम इंडिया! प्लेइंग-11 में करना होगा बड़ा बदलाव

IND vs SA ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. रांची में हुए पहले मैच में विराट कोहली और कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल की. भारत ने 349 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 11 रन पर 3 प्रमुख विकेट खोने के बावजूद अंत तक लड़ाई लड़ी और एक समय के लिए ऐसा लगा कि वो टीम इंडिया के जबड़े से जीत छीन लेंगे. 

रांची में तो भारत को 20 एक्स्ट्रा रन और कुलदीप यादव का शानदार स्पेल बचा ले गया, लेकिन टीम इंडिया को ये सबक जरूर मिली होगी कि रायपुर में इस साउथ अफ्रीकी टीम से पार पाना आसान नहीं होगा. वहीं, गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को वो गलती सुधारनी होगी, जो पहले वनडे में महंगा साबित हो सकता था.

प्लेइंग-11 में करना होगा बदलाव

पहले वनडे में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को ना सिर्फ प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी, बल्कि उन्हें नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. गौतम गंभीर का ये प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि सुंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए. सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 68.42 की साधारण स्ट्राइक रेट से रन बनाए. सुंदर के लिए ये काम आसान नहीं था क्योंकि इससे पहले वो कभी भी घरेलू क्रिकेट में भी 50-ओवर फॉर्मेट में इस नंबर पर नहीं उतरे थे. स्ट्राइक रोटेट ना होने की वजह से दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली पर भी दबाव बढ़ रहा था. अगर उस समय वो आउट हो जाते तो टीम इंडिया मुसीबत में फंस सकती थी.

सुंदर की जगह कौन ले सकता है?

अब बड़ा सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अगर वाशिंगटन सुंदर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है? टीम मैनेजमेंट के पास इसके लिए दो ऑप्शन हैं. लेकिन दोनों में रिस्क है. अगर वो ऋषभ पंत को मौका देते हैं तो गेंदबाजी थोड़ी कमजोर हो जाएगी. टीम इंडिया के पास फिर बॉलिंग के लिए सिर्फ 5 ऑप्शन होंगे. हालांकि, पंत नंबर-5 पर बल्लेबाजी कर विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं. वहीं, टीम मैनेजमेंट सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को भी मौका देने के बारे में सोच सकती है. दिक्कत ये है कि नीतीश का हालिया फॉर्म खराब रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि उन्हें ODI में ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार, शुभमन गिल को करना होगा इंतजार? BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

 

IND vs SA 2nd ODI

