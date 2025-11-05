Advertisement
Team India Squad: गंभीर के चहेते का पत्ता साफ... तीनों फॉर्मेट में कब्जा जमाकर काटा था गदर, अब क्यों फैंस का चढ़ा पारा?

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टीम सामने आते ही मोहम्मद शमी का नाम ड्रॉप होने के चलते फिर चर्चा में आ गया. लेकिन स्क्वाड से गौतम गंभीर के चहेते का भी पत्ता साफ हो गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:46 PM IST
Harshit Rana
Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टीम सामने आते ही मोहम्मद शमी का नाम ड्रॉप होने के चलते फिर चर्चा में आ गया. लेकिन स्क्वाड से गौतम गंभीर के चहेते का भी पत्ता साफ हो गया है. वो ऑलराउंडर जिसका नाम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में देखने को मिलता था. जिसके चलते गौतम गंभीर और अजीत अगरकर समेत इस प्लेयर को भी काफी ट्रोल किया गया. लेकिन इस टेस्ट सीरीज से इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है. 

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हुआ ट्रोल

क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के ऑलराउंडर हर्षित राणा की. हर्षित का नाम तीनों फॉर्मेट में देखने को मिलता था. इंग्लैंड टूर पर भी वह टीम इंडिया का हिस्सा थे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर मोहम्मद शमी को ड्रॉप कर उन्हें तरजीह दी गई. हालांकि, उन्होंने हाल के मैचों में अपनी बैटिंग और बॉलिंग से प्रभावित किया, लेकिन अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम के स्क्वाड में उन्हें शामिल नहीं किया गया है. 

अब क्यों खफा हैं फैंस? 

हर्षित राणा के टीम में होने से भी फैंस खफा थे, लेकिन अभी भी फैंस कुछ नहीं हैं. इसकी वजह मोहम्मद शमी हैं. मोहम्मद शमी को फिट न होने के चलते ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप कर दिया गया था जबकि वह पूरी तरह से फिट थे. उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में खुद की फिटनेस को साबित किया और महज 2 मैच में 15 विकेट झटके थे. लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला है. 

ये भी पढे़ं... Team India Squad: साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शमी फिर नजरअंदाज, वापस लौटा खूंखार बल्लेबाज

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

