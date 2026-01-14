गौतम गंभीर के चहेते या कुछ और... टीम इंडिया में अचानक क्यों हुआ आयुष बदोनी का सेलेक्शन? कोच ने किया खुलासा

Gautam Gambhir Ayush Badoni: भारत-न्यूजीलैंड के सीरीज के बीच टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर हैं. उनके ऊपर फिर सेलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि गंभीर ने आयुष बदोनी को पर्सनल च्वॉइस के आधार पर टीम में लिया है. वह लखनऊ सुपर जाएंट्स में बदोनी के मेंटर रह चुके हैं और इसी लिंक को जोड़कर सोशल मीडिया पर आलोचकों ने उनके ऊपर सवाल उठाए हैं.

पराग-रिंकू पर सुंदर को वरीयता

वॉशिंगटन सुंदर की चोट की वजह से आयुष बदोनी को भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, बदोनी को चुनने के फैसले पर सभी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है. कई लोगों को लगा कि रियान पराग या रिंकू सिंह भी अच्छे ऑप्शन थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिल्ली के युवा खिलाड़ी आयुष बदोनी को टीम में शामिल करने के बारे में बात की और कहा कि उन्होंने इंडिया ए के लिए मिले मौकों पर और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. इससे वह अपने उपयोगी राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलिंग से ऑलराउंडर सुंदर की जगह लेने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं.

बल्लेबाजी कोच ने बताया कारण

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटक ने कहा, ''वह खेल रहे हैं. वह परफॉर्म कर रहे हैं. उन्होंने इंडिया ए के कुछ वनडे मैच खेले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. बेशक टीम सेलेक्टर्स ही चुनते हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी के लिए, जब वॉशिंगटन बाहर होते हैं, तो आप आमतौर पर सिर्फ पांच बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते. उदाहरण के लिए, पिछले मैच में अगर हमारे पास सिर्फ पांच बॉलर्स होते और वॉशिंगटन चौथे या पांचवें ओवर में चोटिल हो जाते, तो वे ओवर कौन फेंकता? इसलिए हर टीम एक छठा बॉलिंग ऑप्शन चाहेगी. कभी-कभी अगर वह वॉशिंगटन जैसा ऑलराउंडर है, तो वह उतना ही अच्छा बॉलर होता है. कभी-कभी वह ऐसा बैट्समैन हो सकता है जो बॉलिंग भी कर सके.''

बदोनी की गेंदबाजी पर भरोसा

बल्लेबाजी कोच ने कहा, ''अगर जरूरत पड़ी तो किसी को चार या पांच ओवर या तीन या चार ओवर, जो भी जरूरत हो, बॉलिंग करने में सक्षम होना चाहिए. उन्होंने इंडिया ए के लिए कुछ फिफ्टी बनाई हैं और वह बॉलिंग भी कर सकते हैं. उन्होंने आईपीएल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं."

आयुष बदोनी का रिकॉर्ड

अब तक 27 लिस्ट ए मैचों में बदोनी ने 36.47 की औसत से 693 रन बनाए हैं. इसमें समें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 29.72 की औसत और 4.54 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट भी लिए हैं. पिछले साल साउथ अफ्रीका ए के भारत दौरे के दौरान बदोनी ने एक हाफ-सेंचुरी लगाई थी. इसके अलावा पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे में उन्होंने दो मैचों में 16.33 की औसत से तीन विकेट लिए और एक ही पारी में 21 रन बनाए थे. लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर 56 आईपीएल मैचों और 46 पारियों में उन्होंने 26.75 की औसत और 138.56 के स्ट्राइक रेट से 963 रन बनाए हैं.