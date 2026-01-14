Advertisement
trendingNow13073814
Hindi Newsक्रिकेटगौतम गंभीर के चहेते या कुछ और... टीम इंडिया में अचानक क्यों हुआ आयुष बदोनी का सेलेक्शन? कोच ने किया खुलासा

गौतम गंभीर के चहेते या कुछ और... टीम इंडिया में अचानक क्यों हुआ आयुष बदोनी का सेलेक्शन? कोच ने किया खुलासा

Gautam Gambhir Ayush Badoni: भारत-न्यूजीलैंड के सीरीज के बीच टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर हैं. उनके ऊपर फिर सेलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि गंभीर ने आयुष बदोनी को पर्सनल च्वॉइस के आधार पर टीम में लिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौतम गंभीर के चहेते या कुछ और... टीम इंडिया में अचानक क्यों हुआ आयुष बदोनी का सेलेक्शन? कोच ने किया खुलासा

Gautam Gambhir Ayush Badoni: भारत-न्यूजीलैंड के सीरीज के बीच टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर हैं. उनके ऊपर फिर सेलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि गंभीर ने आयुष बदोनी को पर्सनल च्वॉइस के आधार पर टीम में लिया है. वह लखनऊ सुपर जाएंट्स में बदोनी के मेंटर रह चुके हैं और इसी लिंक को जोड़कर सोशल मीडिया पर आलोचकों ने उनके ऊपर सवाल उठाए हैं.

पराग-रिंकू पर सुंदर को वरीयता

वॉशिंगटन सुंदर की चोट की वजह से आयुष बदोनी को भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, बदोनी को चुनने के फैसले पर सभी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है. कई लोगों को लगा कि रियान पराग या रिंकू सिंह भी अच्छे ऑप्शन थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिल्ली के युवा खिलाड़ी आयुष बदोनी को टीम में शामिल करने के बारे में बात की और कहा कि उन्होंने इंडिया ए के लिए मिले मौकों पर और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. इससे वह अपने उपयोगी राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलिंग से ऑलराउंडर सुंदर की जगह लेने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बल्लेबाजी कोच ने बताया कारण

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटक ने कहा, ''वह खेल रहे हैं. वह परफॉर्म कर रहे हैं. उन्होंने इंडिया ए के कुछ वनडे मैच खेले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. बेशक टीम सेलेक्टर्स ही चुनते हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी के लिए, जब वॉशिंगटन बाहर होते हैं, तो आप आमतौर पर सिर्फ पांच बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते. उदाहरण के लिए, पिछले मैच में अगर हमारे पास सिर्फ पांच बॉलर्स होते और वॉशिंगटन चौथे या पांचवें ओवर में चोटिल हो जाते, तो वे ओवर कौन फेंकता? इसलिए हर टीम एक छठा बॉलिंग ऑप्शन चाहेगी. कभी-कभी अगर वह वॉशिंगटन जैसा ऑलराउंडर है, तो वह उतना ही अच्छा बॉलर होता है. कभी-कभी वह ऐसा बैट्समैन हो सकता है जो बॉलिंग भी कर सके.''

ये भी पढ़ें: IND vs NZ Playing XI: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव तय, सरप्राइज डेब्यू या ऑलराउंडर की वापसी, किसकी चमकेगी किस्मत?

बदोनी की गेंदबाजी पर भरोसा

बल्लेबाजी कोच ने कहा, ''अगर जरूरत पड़ी तो किसी को चार या पांच ओवर या तीन या चार ओवर, जो भी जरूरत हो, बॉलिंग करने में सक्षम होना चाहिए. उन्होंने इंडिया ए के लिए कुछ फिफ्टी बनाई हैं और वह बॉलिंग भी कर सकते हैं. उन्होंने आईपीएल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं."

ये भी पढ़ें: ODI Records: राजकोट में 'रिकॉर्ड के राजा' बनेंगे विराट कोहली, एक झटके में पीछे हो जाएंगे सचिन-द्रविड़ और रोहित शर्मा

आयुष बदोनी का रिकॉर्ड

अब तक 27 लिस्ट ए मैचों में बदोनी ने 36.47 की औसत से 693 रन बनाए हैं. इसमें समें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 29.72 की औसत और 4.54 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट भी लिए हैं. पिछले साल साउथ अफ्रीका ए के भारत दौरे के दौरान बदोनी ने एक हाफ-सेंचुरी लगाई थी. इसके अलावा पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे में उन्होंने दो मैचों में 16.33 की औसत से तीन विकेट लिए और एक ही पारी में 21 रन बनाए थे. लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर 56 आईपीएल मैचों और 46 पारियों में उन्होंने 26.75 की औसत और 138.56 के स्ट्राइक रेट से 963 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhirAyush Badoni

Trending news

त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया