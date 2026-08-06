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'15 अगस्त को जब हम...', श्रीलंका में कदम रखते ही गौतम गंभीर ने फूंकी टीम इंडिया में जान, होगा कड़ा इम्तिहान

श्रीलंका में टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होने वाला है. 15 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज से पहले भारतीय टीम श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी. उससे पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने आकिब नबी और सारांश जैन का स्वागत भी किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST
'15 अगस्त को जब हम...', श्रीलंका में कदम रखते ही गौतम गंभीर ने फूंकी टीम इंडिया में जान, होगा कड़ा इम्तिहान
Image Credit: गौतम गंभीर ने दिया कड़ा संदेश (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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