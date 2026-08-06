'15 अगस्त को जब हम...', श्रीलंका में कदम रखते ही गौतम गंभीर ने फूंकी टीम इंडिया में जान, होगा कड़ा इम्तिहान

भारतीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23-27 अगस्त तक कोलंबो में होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में टीम इंडिया पिछड़ी हुई है. ऐसे में अगले साल जून में होने वाले WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखने के लिए भारत को बाकी बचे मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करना होगा, जिसकी शुरुआत श्रीलंका से करनी होगी. अहम सीरीज से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया है.
गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारत को अपने घर पर शर्मसार होना पड़ा था. इस साल भारत ने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है, वो भी अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के साथ. ऐसे में टीम इंडिया की असली परीक्षा 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले गंभीर ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और साथ ही सतर्क भी कर दिया.
गुरुवार को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गौतम गंभीर खिलाड़ियों से बातचीत करते दिखे. हेड कोच ने कहा, ''दोस्तों, हमें पता है कि हमारे सामने क्या है. हमें पता है कि हम किस लिए खेल रहे हैं. हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और हर जरूरी चीज पूरी कर सकते हैं. 15 तारीख की सुबह, चाहे हम पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, हम हर सवाल और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे. इसलिए, पक्का करें कि हम अभी से हर जरूरी चीज पर ध्यान दें.''
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारत अभी 48.150 के पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 41.67 PCT के साथ छठे स्थान पर है. बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें गंभीर नए खिलाड़ियों - ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सारांश जैन और तेज गेंदबाज आकिब नबी के साथ-साथ नए फील्डिंग कोच सुभादीप घोष का भी टेस्ट टीम में आधिकारिक तौर पर स्वागत कर रहे हैं.
टीम इंडिया के हेड कोच ने आगे कहा कि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. हमारी टीम में कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं. सबसे पहले, सारांश... आपको बधाई. यहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है. जब भी आपको मौका मिले, तो पक्का करें कि आप अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें.
दूसरी बात, मैं आकिब को बधाई देना चाहता हूं. पिछला सीजन आपके लिए शानदार रहा और आपने जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी जिताई, जो एक बड़ी उपलब्धि है. एक बार फिर बधाई. आखिर में, मैं जॉय का भी स्वागत करना चाहता हूं. उन्होंने कई सालों तक कई टीमों के साथ काम किया है. मुझे यकीन है कि उनका जुनून और लगन इस टीम को आगे ले जाएगी और उनकी ऊर्जा से सभी को उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसे हम पाना चाहते हैं.
शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया शुक्रवार (7 अगस्त) से श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी. इन 3 दिनों में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के पास पिच को समझने का अच्छा मौका होगा. बता दें कि मौजूदा टीम में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के पास ही श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है.