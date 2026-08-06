'15 अगस्त को जब हम...', श्रीलंका में कदम रखते ही गौतम गंभीर ने फूंकी टीम इंडिया में जान, होगा कड़ा इम्तिहान

गुरुवार को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गौतम गंभीर खिलाड़ियों से बातचीत करते दिखे. हेड कोच ने कहा, ''दोस्तों, हमें पता है कि हमारे सामने क्या है. हमें पता है कि हम किस लिए खेल रहे हैं. हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और हर जरूरी चीज पूरी कर सकते हैं. 15 तारीख की सुबह, चाहे हम पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, हम हर सवाल और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे. इसलिए, पक्का करें कि हम अभी से हर जरूरी चीज पर ध्यान दें.''