'कम से कम उनसे तो हाथ मिला लो..' जीत के बाद गंभीर का हैंड शेक ऑर्डर, प्लेयर्स को बुलाया वापस

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 में रोमांचक टक्कर देखने को मिली. हफ्तेभर में दूसरी बार पाकिस्तान को भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया. हैंड शेक पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद भी टीम इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान को नजरअंदाज किया. जीत के बाद टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की तरफ स हैंड शेक का अचानक ऑर्डर सुना गया.

क्यों दिया हैंड शेक का ऑर्डर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को सुपर-4 की जीत के बाद वापस बुलाया. उन्होंने प्लेयर्स से मैच अधिकारियों से हाथ मिलाने को कहा. वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया, 'अंपायर्स को तो मिलिए.' टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंड शेक नहीं हुआ. दोनों टीमों के बीच पहले मैच में यह देख पाकिस्तान खूब तिलमिलाया था और मैच रेफरी को बलि का बकरा बनाकर भड़ास निकाली.

एक हार कर देगी बाहर

पाकिस्तान के लिए सुपर-4 का आगाज हार के साथ हुआ है. वहीं, टीम इंडिया लगातार जीत के रथ पर सवार चल रही है. पाकिस्तान के लिए एक हार एशिया कप से बाहर का रास्ता दिखा देगी. सुपर-4 के मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गहमा-गहमी भी देखने को मिली. अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की टक्कर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. अभिषेक शर्मा ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी.

क्या बोले अभिषेक शर्मा?

सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा, 'आज तो मुझे लग रहा है कि ऐसा खेलना ही पड़ना था. क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप हर बॉल पर कुछ अजीब बोल रहे हो. पर्सनल अटैक कर रहे हो, मुझे महसूस हुआ कि उन्हें यह उत्तर देना जरूरी था. मेरी और गिल की बात चल रही थी कि हम मैच जीतकर जवाब देंगे.' अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की टीम के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 74 रन की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई.