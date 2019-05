अफरीदी ने उड़ाया गंभीर का मजाक, कहा- वे खुद को ब्रैडमैन और बॉन्ड का मिश्रण समझते हैं

नई दिल्ली: पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बायोग्राफी ‘गेम चेंजर’ में अपनी उम्र से पर्दा हटाने के साथ ही कई विवादित बातें भी लिखी हैं. उन्होंने क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर के व्यक्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं. अफरीदी ने किताब में गंभीर के साथ अपनी मैदानी लड़ाई का जिक्र भी किया है. उन्होंने लिखा कि गंभीर का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है. वे खुद को सर डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड का मिश्रण समझते हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने आगे लिखा कि गंभीर के रवैये को प्रतिस्पर्धी नहीं कहा जा सकता है. वास्तव में, वे नकारात्मकता से भरे खिलाड़ी थे.

शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर जब क्रिकेट खेलते थे, तब इनके बीच अक्सर बहस होती रहती थी. एक बार तो अफरीदी गेंदबाजी करने के बाद गंभीर के रास्ते में खड़े हो गए थे. तब गंभीर ने उन्हें धक्का देकर रन पूरा किया था. अफरीदी भारतीय ओपन गंभीर को लेकर यह कड़वाहट अपनी किताब से भी बाहर नहीं निकाल पाए. उन्होंने लिखा, ‘'कुछ प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत होती हैं, तो कुछ पेशेवर. गंभीर के मामले में ऐसा ही था. वे और उनका रवैया ही सबसे बड़ी समस्या थी. उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है. उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. फिर भी वे बहुत ज्यादा एटिट्यूड रखते हैं.’

एकदूसरे को देते थे गालियां

अफरीदी ने यह भी लिखा है कि वे और गंभीर जब आमने-सामने आते थे तो एकदूसरे से गालीगलौच करना आम बात थी. पाकिस्तानी पत्रकार साज साजिद ने अफरीदी की किताब के कुछ हिस्से ट्वीट किए हैं. इसके मुताबिक अफरीदी और गंभीर 2007 के एशिया कप में एक बार भिड़ गए थे. इसके बाद अंपायरों को बीचबचाव करना पड़ा था. लेकिन जब तक अंपायर बीच में आए तब तक दोनों खिलाड़ी एकदूसरे को गालियां देते रहे.

Shahid Afridi "I remember the run-in with Gambhir during the 2007 Asia Cup, when he completed his single while running straight into me. The umpires had to finish it off or I would have. Clearly we had a frank bilateral discussion about each other's female relatives" #GameChanger

