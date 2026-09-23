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टेस्ट सीरीज का दबाव: न्यूजीलैंड दौरे के लिए गौतम गंभीर का स्पेशल प्लान, वनडे से कौन-कौन होगा बाहर?

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले स्टार खिलाड़ियों को आराम देने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की रणनीति पर बड़ा खुलासा किया है. जानिए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को लेकर क्या है मास्टर प्लान.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 23, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:13 PM IST
टेस्ट सीरीज का दबाव: न्यूजीलैंड दौरे के लिए गौतम गंभीर का स्पेशल प्लान, वनडे से कौन-कौन होगा बाहर?
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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