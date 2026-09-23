टेस्ट सीरीज का दबाव: न्यूजीलैंड दौरे के लिए गौतम गंभीर का स्पेशल प्लान, वनडे से कौन-कौन होगा बाहर?

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की बेहतर तैयारी के लिए भारत के कुछ प्रमुख बल्लेबाजों को सीमित ओवरों के क्रिकेट से आराम दिया जा सकता है. भारत का आगामी शेड्यूल काफी व्यस्त है. न्यूजीलैंड में पांचवें वनडे मैच के महज तीन दिन बाद वेलिंग्टन में पहला टेस्ट शुरू होना है. 12 मैचों के इस लंबे दौरे में खिलाड़ियों के वर्कलोड को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को वनडे मुकाबलों से ब्रेक दिया जा सकता है.
गौतम गंभीर के अनुसार, टी20 से वनडे फॉर्मेट में ढलना आसान होता है, लेकिन सीमित ओवरों से सीधे पांच दिवसीय टेस्ट क्रिकेट में आकर तालमेल बैठाना खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता है. टेस्ट सीरीज से ठीक पहले अभ्यास के लिए केवल दो दिन मिलने के कारण शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कुछ वनडे मैचों से विश्राम दिया जा सकता है.
गौतम गंभीर का मानना है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों की संख्या काफी कम हो जाएगी. हालांकि, कोच और चयनकर्ता हमेशा चाहते हैं कि टीम में निरंतरता बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तीनों प्रारूपों में खेलें. लगातार क्रिकेट और खिलाड़ियों के रोटेशन की आवश्यकता के चलते तेज और स्पिन गेंदबाजों सहित सभी मुख्य खिलाड़ियों को बारी-बारी से विश्राम देना मजबूरी बन जाएगा.
भारतीय मुख्य कोच ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम के लिए रेड-बॉल (टेस्ट क्रिकेट) हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी. गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो देश टेस्ट क्रिकेट में मजबूत होता है, वही वास्तव में एक मजबूत क्रिकेट राष्ट्र कहलाता है. केवल टी20 में मजबूत होने से कोई टीम महान नहीं बनती. इसी सोच के साथ नए खिलाड़ियों को भी टेस्ट क्रिकेट के महत्व और गरिमा के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज करेगा. गौतम गंभीर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले 2027 वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारतीय टीम की योजनाओं के सबसे अहम स्तंभ हैं. विश्व क्रिकेट में बहुत कम टीमों के पास ऐसे प्रभावी खिलाड़ी हैं जो 10 ओवर की गेंदबाजी के साथ-साथ नंबर छह या सात पर आकर मैच बदलने वाली बल्लेबाजी कर सकें. गंभीर ने यह भी जोर दिया कि वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या को पर्याप्त मैच खेलने का समय देना बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में आ सकें.