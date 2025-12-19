'कोच नहीं हैं गौतम गंभीर...', महान क्रिकेटर ने ये क्या कह दिया? क्रिकेट जगत में मच गई खलबली

Gautam Gambhir Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण लगातार सवालों के घेरे में है. लिमिटेड ओवरों में तो टीम अच्छा कर रही है, लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में ऐसा नहीं है. भारत घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से सीरीज हारने के बाद अब साउथ अफ्रीका से भी सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर तो उन्हें टेस्ट टीम से अलग करने की मांग हो रही है. यहां तक कोचिंग स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे हैं.

गंभीर को बताया मैनेजर

भारत के पहले वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव ने गुरुवार को कहा कि आज के जमाने के हेड कोच का रोल खिलाड़ियों को कोचिंग देने से ज्यादा उन्हें मैनेज करना है. यह बात भारत के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर के काम करने के तरीके की आलोचना के बीच कही गई. हालांकि, कपिल ने कहा कि आजकल के क्रिकेट में 'कोच' शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है.

कपिल देव ने यूं समझाया

कपिल ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ICC सेंटेनरी सेशन में बोलते हुए कहा, ''आजकल कोच शब्द बहुत आम हो गया है. गौतम गंभीर कोच नहीं हो सकते. वह टीम के मैनेजर हो सकते हैं. जब आप कोच कहते हैं, तो कोच वह जगह है जहां मैं स्कूल और कॉलेज में सीखता हूं. वे लोग थे, मेरे कोच वहीं थे. वे मुझे मैनेज कर सकते हैं.'' कपिल ने कहा कि सबसे ऊंचे लेवल पर खिलाड़ियों के पास पहले से ही खास स्किल्स होती हैं, जिससे कोचिंग का पारंपरिक विचार प्रैक्टिकल नहीं रह जाता.

लेग स्पिनर या विकेटकीपर के कोच नहीं हो सकते

कपिल देव ने कहा, ''आप कोच कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने किसी को भी लेग स्पिनर नाम दे दिया हो? गौतम किसी लेग स्पिनर या विकेटकीपर के कोच कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको मैनेज करना होगा. यह ज्यादा जरूरी है. एक मैनेजर के तौर पर आप उन्हें यह कहने के लिए हिम्मत देते हैं कि आप यह कर सकते हैं क्योंकि जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो युवा लड़के आपकी तरफ देखते हैं.''

क्या है गंभीर का काम?

कपिल के मुताबिक, कप्तान या कोच से मैनेजर बने खिलाड़ी की सबसे पहली जिम्मेदारी खिलाड़ियों को आराम और कॉन्फिडेंस देना है, खासकर उन्हें जो फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा, "मेरा मैनेजर या कैप्टन मुझे वह कम्फर्ट कैसे दे सकता है और मैनेजर और कैप्टन का काम यही है. टीम को कम्फर्ट देना और हमेशा कहना कि तुम बेहतर कर सकते हो. मैं इसे इसी तरह देखता हूं.''

कोच को क्या करना चाहिए?

अपनी लीडरशिप के बारे में कपिल ने कहा कि उन्होंने हमेशा उन प्लेयर्स को सपोर्ट करने को प्रायोरिटी दी जो पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, न कि उन प्लेयर्स को सेलिब्रेट करने को जो बुरे दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि आपको उन लोगों को कम्फर्ट देना होगा जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं. अगर किसी ने सेंचुरी बनाई है तो मैं उसके साथ ड्रिंक और डिनर नहीं करना चाहता. वहां बहुत सारे लोग हैं. एक कैप्टन के तौर पर मैं उन लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहूंगा या उन लोगों के साथ डिनर करना चाहूंगा जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. आपको उन्हें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और वही होता है. इसलिए मुझे लगता है कि एक कैप्टन के तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका रोल सिर्फ आपका परफॉर्मेंस नहीं है, यह टीम को एक साथ रखने के बारे में भी है.''