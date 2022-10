WATCH: विराट कोहली को लेकर ये क्या बोल गए गौतम गंभीर? अपने इस तीखे बयान से मचा दी हलचल

Gautam Gambhir on Virat Kohli : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली पर टी20 वर्ल्ड कप में सभी की नजरें हैं. भारतीय टीम सुपर-12 राउंड में अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम वॉर्म-अप मैच खेल रही है. इस बीच पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को लेकर बयान दिया है.

गंभीर ने विराट को लेकर दिया बयान

अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले गौतम गंभीर ने फिर से विराट कोहली को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि एक बल्लेबाज का काम रन बनाना और एक गेंदबाज का काम विकेट निकालना होता है. ऐसे में विराट की तरह सभी बल्लेबाज इसी माइंडसेट के साथ टी20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे. उन्होंने साथ ही कहा कि विराट कोहली को केवल रन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए नहीं.

'रन वो नहीं बनाना जो...'

भारत-पाक मैच से पहले बाएं हाथ के इस पूर्व ओपनर ने स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में कहा, 'रन बनाने के माइंडसेट के अलावा बल्लेबाज को किसी और माइंडसेट की जरूरत नहीं है. एक बल्लेबाज का काम है रन बनाना, गेंदबाज़ का काम है विकेट लेना. रन वो बनाना जिससे आपकी टीम जीते, रन वो नहीं जो बस आपके रिकॉर्ड में जाएं, 50 या 100 बनाना. आप 40 या 30 रन बनाओ, लेकिन उस प्रभाव से कि आपकी टीम 170/180 तक पहुंच पाए. अगर आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो ऐसे रन बनाएं जिससे लोअर मिडिल ऑर्डर से दबाव हटे.'

Gautam Gambhir on Virat Kohli in the pre show on Star sports.#GautamGambhir #ViratKohli pic.twitter.com/XEdgUVfN9G

— Rahul Choudhary (@Thefunone07) October 17, 2022