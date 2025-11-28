Advertisement
गंभीर की जॉब पर बड़ा अपडेट... नौकरी बचेगी या हो जाएगा बाय-बाय? शर्मनाक हार के बाद लटकी 'तलवार'

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:30 AM IST
Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर हार के ऐसे दाग लगे हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है. वनडे और टी20 में गंभीर की किस्मत ने साथ दिया लेकिन टेस्ट में हार की बेड़ियों में कसे नजर आए. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में व्हाइटवॉश के बाद गंभीर की जॉब पर खतरे के बादल छाए हुए हैं. लेकिन अब इस मुद्दे पर बड़ा अपडेट आ गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को पहले टेस्ट में 30 जबकि दूसरे टेस्ट में 408 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद गंभीर ने अपनी जॉब के खतरे पर खुलकर बात की थी. 

क्या बोले थे गौतम गंभीर?

408 रन की भारतीय टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार के बाद गंभीर ने कहा था कि 'गंभीर ने कहा, 'मेरे भविष्य का फैसला BCCI को करना है. लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में आपको नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोच था. दोष सबका है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है. हमें बेहतर खेलने की जरूरत है. 95/1 से 122/7 तक का स्कोर स्वीकार्य नहीं है. आप किसी एक व्यक्ति या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते. दोष सबका है, मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा.'

जॉब पर आया बड़ा अपडेट

गंभीर को हार के बाद काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. उन्हें हेड कोच से हटाने की मांग भी की गई. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मुद्दे पर गहरा विचार किया. एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला लिया गया कि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट में अपना रोल जारी रखेंगे और किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है. एक सूत्र ने एनआई को बताया, 'वह तीनों फॉर्मेट में हेड कोच बने रहेंगे, किसी फैसले पर विचार नहीं किया जा रहा है.'

7 घरेलू टेस्ट में 5 हार

भारत को घर में हराने के लिए टीमें सालों से जद्दोजहत करती नजर आईं. लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भारत को घर में घुसकर एक जीत नहीं नसीब होने दी. पिछले 7 घरेलू टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले 16 महीनों में यह उनकी तीसरी टेस्ट सीरीज हार है. साउथ अफ्रीका से मिली ताज़ा हार ने इंडिया को चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल में एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. भारतीय टीम इस हार के बाद 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है. पिछले साल न्यूजीलैंड के व्हाटवॉश के चलते गंभीर एंड कंपनी को डब्लूटीसी फाइनल से बाहर होना पड़ा था.

