'आज आपका फेयरवेल मैच...' गंभीर ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज को कह दी ये बात, दुनियाभर में मची खलबली

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ और एडिलेड में पहले दो वनडे मैच हारने के बाद मौजूदा सीरीज में भारत 0-2 से पिछड़ गया है. अब भारत पर वनडे सीरीज में व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. इसी बीच हेड कोच गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीम इंडिया के एक दिग्गज बल्लेबाज को फेयरवेल मैच के बारे में कह रहे हैं. गौतम गंभीर के इस बयान से क्रिकेट जगत में अचानक खलबली मच गई है.

'आज आपका फेयरवेल मैच...'

दरअसल, गौतम गंभीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोहित शर्मा के साथ मजाक करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में रोहित शर्मा से गौतम गंभीर कहते सुनाई दे रहे हैं, 'रोहित, सबको लग रहा था कि आज फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा दो.' यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जी न्यूज़ हालांकि इस वायरल क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

चाहे मजाक हो या हकीकत, लेकिन यह बात फैंस को डरा रही है. पर्थ में सीरीज के पहले वनडे मैच से इंटरनेशनल लेवल पर वापसी करने वाले रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वे केवल 8 रन ही बना पाए. रोहित शर्मा की उस पारी की काफी आलोचना हुई, लेकिन एडिलेड में दूसरे वनडे में उन्होंने 73 रनों की पारी खेलकर वापसी की. रोहित शर्मा ने भारत को 9 विकेट पर 264 रन तक पहुंचने में मदद की. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को धो डाला और 2 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

संन्यास को लेकर अटकलें

रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीने जाने के बाद से ही उनके और विराट कोहली के संन्यास को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. वायरल क्लिप इस कहानी में एक नया आयाम जोड़ती है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव के बीच पर्दे के पीछे के एक हल्के-फुल्के पल को दर्शाती है. एडिलेड में रोहित शर्मा ने एक चुनौतीपूर्ण पावरप्ले में धैर्य का परिचय दिया, जोश हेजलवुड की 17 डॉट गेंदों को झेला और श्रेयस अय्यर के साथ सावधानी से स्ट्राइक रोटेट की. इस पारी में रोहित की क्लासिक पारी की झलक देखने को मिली, जब उन्होंने शानदार पुल और फ्लिक के साथ बाउंड्री लगाईं. रोहित की पारी ने दिखाया कि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है.