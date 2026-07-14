गौतम गंभीर की जिद या कुछ और... इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में क्यों नहीं खेले कुलदीप यादव? पूर्व कोच ने साधा निशाना

India vs England 1st ODI: इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में नहीं रखा गया. कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने अक्षर पटेल के साथ वॉशिंगटन सुंदर को उतारा. कुलदीप बेंच पर ही बैठे रहे. टीम प्रबंधन के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया. बर्मिंघम में पहले वनडे की पूर्व संध्या पर पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने टीम प्रबंधन से एक ही गुहार लगाई थी कि कुलदीप यादव का समर्थन करें और उन्हें अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले मैचों का लगातार मौका दें. हालांकि, इस चाइनामैन स्पिनर को मौका नहीं मिला.
मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने लगातार बल्लेबाजी में गहराई को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए अक्सर गेंदबाजी आक्रमण की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है. यह पैटर्न अब सभी प्रारूपों में देखने को मिल रहा है. मंगलवार को सीरीज के पहले मैच के लिए भारत ने जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में छह सदस्यीय गेंदबाजी आक्रमण चुना, जिसमें सुंदर, अक्षर और शिवम दुबे के रूप में तीन ऑलराउंडर शामिल थे. भारत के सबसे आक्रामक स्पिनरों में से एक कुलदीप यादव के लिए इस टीम में कोई जगह नहीं थी.
A look at #TeamIndia's Playing XI
Updates https://t.co/2sg194tpxH #ENGvIND pic.twitter.com/J6HYlKXV1l
— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
कई विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में संघर्ष करते दिखे थे. भारत 0-4 से सीरीज हार गया था. उसके बाद इस बात की संभावना जताई गई थी कि कुलदीप को मौका मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि भारत ने शनिवार को अंतिम टी20 मैच के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया था और कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस ऑलराउंडर के गेंदबाजी प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी भी की थी. सुंदर ने पहले वनडे में 4 ओवरों में 13 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. अक्षर ने 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट सिए.
2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंत के बाद से कुलदीप यादव ने विदेशी परिस्थितियों में भारत के 10 वनडे मैचों में से केवल छह ही खेले हैं, जबकि फिंगर स्पिनर सुंदर (8 मैच) और अक्षर (10 मैच) अधिक नियमित रूप से टीम का हिस्सा रहे हैं. इसी अवधि के दौरान सभी प्रारूपों की बात करें तो कुलदीप ने केवल 11 मैच खेले हैं, जबकि सुंदर ने 26 और अक्षर ने 30 मैचों में प्रतिनिधित्व किया है.
कुलदीप को टीम से बाहर रखने पर जियोस्टार से बात करते हुए अभिषेक नायर ने कहा कि भारत बल्लेबाजी गहराई के पक्ष में एक 'एक्स-फैक्टर' गेंदबाज की कुर्बानी दे रहा है. नायर ने तर्क दिया, ''आप बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं, लेकिन विकेट लेने की कीमत पर नहीं. अंततः आप विकेट लेकर ही मैच जीतते हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज किफायती हो सकते हैं, लेकिन मध्य ओवरों में कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज ही वह 'एक्स-फैक्टर' प्रदान करता है जो विपक्षी टीम को धराशायी कर सके.