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गौतम गंभीर की जिद या कुछ और... इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में क्यों नहीं खेले कुलदीप यादव? पूर्व कोच ने साधा निशाना

India vs England 1st ODI: क्या भारतीय टीम बल्लेबाजी गहराई के चक्कर में अपना सबसे बड़ा विकेट-टेकर खो रही है? इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कुलदीप यादव को बेंच पर बैठाने पर पूर्व कोच अभिषेक नायर ने नाराजगी जताई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:36 PM IST
गौतम गंभीर की जिद या कुछ और... इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में क्यों नहीं खेले कुलदीप यादव? पूर्व कोच ने साधा निशाना
Image Credit: विराट कोहली और कुलदीप यादव.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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