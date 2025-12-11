Wd, Wd, Wd, Wd, Wd, Wd.. 13 गेंद का ओवर, अर्शदीप पर लगा धब्बा, ऑन कैमरा भड़के गंभीर

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुकाबले में भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह अपने एक ओवर में कंट्रोल खो बैठे और पहले की तरह वाइड गेंदो की झड़ी लगा दी. अर्शदीप सिंह का टी20 करियर शानदार जा रहा था लेकिन अब एक दाग लग गया है. उनके ओवर में हेड कोच गंभीर बुरी तरह भड़क उठे, उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

अर्शदीप का 13 गेंद का ओवर

अर्शदीप सिंह का चंडीगढ़ में जादू फेल रहा. अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डि कॉक ने उनकी जमकर क्लास ली. उन्होंने अपने स्पेल के तीसरे ओवर में टीम इंडिया का बंटाधार कर दिया. अर्शदीप सिंह वाइड से हटने का नाम नहीं ले रहे थे. उन्होंने इस ओवर में 7 वाइड गेंदे फेंकी और ओवर 13 गेंद का हो गया. ओवर की पहली गेंद पर डि कॉक ने छक्का जमाया, इसके बाद वाइड की झड़ी लग गई. अर्शदीप ने छक्के के बाद लगातार दो वाइड गेंद फेंकी. इसके बाद डॉट गेंद और फिर लगातार 4 वाइड फेंक दी. आखिरी बॉल फेंकने के लिए भी अर्शदीप ने वाइड फेंकी.

भड़क उठे गंभीर

अर्शदीप के ओवर में जब कैमरा हेड कोच गौतम गंभीर की तरफ पहुंचा तो उन्होंने आपा खो दिया. वह इस ओवर में साफतौर पर भड़कते नजर आए. सोशल मीडिया पर गंभीर का रिएक्शन वायरल हो चुका है. अर्शदीप के ओवर के बाद टीम इंडिया दबाव में नजर आई. क्विंटन डि कॉक भी इस ओर के बाद शतक की तरफ बढ़ते नजर आए.

अर्शदीप सिंह का शर्मनाक रिकॉर्ड

फुल मेंबर के टीमों के आंकड़े देखें तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा ओवर फेंकने के मामले में अर्शदीप सिंह ने नवीन उल हक के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. नवीन ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 13 गेंद का ओवर फेंका था. अब ये दाग अर्शदीप सिंह पर भी लग गया है. दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डि कॉक ने धमाकेदार 90 रन की पारी खेली.

