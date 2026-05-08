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गौतम गंभीर का मास्टरप्लान, टीम इंडिया में होगी दिग्गज की एंट्री, राहुल द्रविड़ ने भी मांगी थी इनकी मदद

Indian Cricket Team: पूर्व भारतीय स्पिनर साईराज बहुतुले टीम इंडिया के नए स्पिन-बॉलिंग कोच बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं. मुख्य कोच गौतम गंभीर की सिफारिश के बाद बहुतुले आईपीएल 2026 के बाद पंजाब किंग्स का साथ छोड़कर राष्ट्रीय टीम से जुड़ सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 11:08 PM IST
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पूर्व भारतीय स्पिनर साईराज बहुतुले.
पूर्व भारतीय स्पिनर साईराज बहुतुले.

Indian Cricket Team: आईपीएल के ठीक बाद भारतीय टीम में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं. इस क्रम में साईराज बहुतुले भारतीय टीम में स्पिन-बॉलिंग कोच के रूप में शामिल हो सकते हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर वर्तमान में पंजाब किंग्स से जुड़े हुए हैं. वह मौजूदा आईपीएल सीजन के समाप्त होने के बाद फ्रेंचाइजी से अलग हो सकते हैं.

यह समझा जाता है कि उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ इस भूमिका को लेकर चर्चा की है. 53 वर्षीय बहुतुले अपनी बेहतरीन स्पिन-बॉलिंग कोचिंग क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ने 2001 से 2003 के बीच भारत के लिए दो टेस्ट और आठ वनडे मैच खेले थे.

कोचिंग सेटअप में कौन-कौन?

माना जाता है कि उनकी इसी साख ने मुख्य कोच गौतम गंभीर का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मर्कल, फील्डिंग कोच टी दिलीप और सहायक कोच रयान टेन डोशेट शामिल हैं. विशेषज्ञ स्पिन कोच का पद खाली है, जिसके लिए गंभीर ने बहुतुले की सिफारिश की है.

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द्रविड़ ने भी मांगी थी बहुतुले से मदद

बहुतुले के पास राष्ट्रीय टीम के साथ काम करने का पुराना अनुभव है. वीवीएस लक्ष्मण के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में अपने कार्यकाल के दौरान वे कई बार सीनियर टीम के साथ दौरों पर जा चुके हैं. पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने विशेष रूप से 2023 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बहुतुले को टीम के साथ जोड़ने का अनुरोध किया था. इसके अलावा वे द्रविड़ के कार्यकाल में श्रीलंका दौरे पर भी सहयोगी स्टाफ का हिस्सा रहे थे.

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कब तक होगी टीम इंडिया में उनकी एंट्री?

क्रिकबज ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि बहुतुले को जल्द ही भारतीय टीम के सेटअप में शामिल कर लिया जाएगा. हालांकि इसकी सही समय सीमा पंजाब किंग्स के साथ उनके अनुबंध पर निर्भर करेगी. वे मौजूदा आईपीएल सीजन से पहले मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के मार्गदर्शन में पंजाब किंग्स से जुड़े थे. इससे पहले वे राहुल द्रविड़ के तहत राजस्थान रॉयल्स के साथ भी एक साल तक काम कर चुके हैं. भारत की जिम्मेदारी संभालने के लिए बहुतुले को अपनी आईपीएल टीम के साथ अपना कार्यकाल छोटा करना पड़ सकता है. हालांकि, पंजाब किंग्स द्वारा उनके रास्ते में बाधा डालने की संभावना कम है क्योंकि यह अवसर राष्ट्रीय टीम और बीसीसीआई से जुड़ा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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