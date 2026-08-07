Explained: इंग्लैंड वाली गलती श्रीलंका में की तो फिर पछताएंगे गंभीर, इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना खतरे से खाली नहीं!

दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वैसे तो प्लेइंग इलेवन का फैसला पिच के मिजाज से तय होगा, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव के साथ सारांश जैन नजर आ सकते हैं, जिन्हें डेब्यू का इंतजार है. मानव सुथार ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन तब जडेजा मौजूद नहीं थे. उनकी वापसी के कारण सुथार को बेंच पर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही तरह के गेंदबाज हैं. ऐसे में गंभीर-शुभमन निश्चित तौर पर जडेजा के साथ जाना चाहेंगे.