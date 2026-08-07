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Explained: इंग्लैंड वाली गलती श्रीलंका में की तो फिर पछताएंगे गंभीर, इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना खतरे से खाली नहीं!

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त को होगा. इससे पहले टीम इंडिया श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल प्लेइंग इलेवन को सुनिश्चित करना चाहेंगे. कुलदीप यादव को बाहर बैठाने की गलती श्रीलंका में भारी पड़ सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:21 AM IST
Explained: इंग्लैंड वाली गलती श्रीलंका में की तो फिर पछताएंगे गंभीर, इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना खतरे से खाली नहीं!
Image Credit: इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना खतरे से खाली नहीं! (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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