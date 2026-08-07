Explained: इंग्लैंड वाली गलती श्रीलंका में की तो फिर पछताएंगे गंभीर, इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाना खतरे से खाली नहीं!

भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. आज (शुक्रवार) से टीम इंडिया श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का फोकस उन खिलाड़ियों पर रहेगा, जिन्हें वो 15 अगस्त से होने वाले पहले टेस्ट में मैदान पर उतारना चाहते हैं. लंबे समय बाद टीम इंडिया बिना रविचंद्रन अश्विन के श्रीलंका में टेस्ट खेलेगी, जो इस देश में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. अश्विन की गैरमौजूदगी में स्पिनर रवींद्र जडेजा का रोल अहम रहेगा, जिनके पास श्रीलंका में खेलने का अनुभव है.
श्रीलंका को उनके घर पर हराने के लिए टीम इंडिया के स्पिनरों को दमदार प्रदर्शन करना होगा. बड़ा सवाल ये है कि गंभीर और शुभमन किन स्पिनरों को मैदान पर उतारेंगे? हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में टीम इंडिया मैनेजमेंट ने एक बड़ी गलती की थी, जिसे वो श्रीलंका में नहीं दोहराना चाहेंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. हैरानी तब हुई, जब लॉर्ड्स ODI में, जहां स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद थी, वहां भी कुलदीप बेंच पर नजर आए. टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ था. उस मुकाबले में इंग्लैंड के पास 3 स्पिन गेंदबाजों का विकल्प था, लेकिन भारत के पास सिर्फ अक्षर पटेल थे. टीम इंडिया को कुलदीप यादव की कमी खली थी.
चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत के लिए 2017 में टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि, 9 सालों में वो सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेले हैं. टीम में तो उनकी जगह बन जाती है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाता. यही हाल ODI में भी है. जब से हार्दिक पांड्या चोटिल होकर बाहर हुए हैं, कुलदीप को भी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि हार्दिक की अनुपस्थिति में बल्लेबाजों को और मजबूत बनाने के लिए 8वें नंबर तक वैसे खिलाड़ी की जरूरत है, जो बैटिंग कर सके. इस चक्कर में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कुर्बानी दी जा रही है.
अगर टीम इंडिया मैनेजमेंट श्रीलंका के खिलाफ भी कुलदीप यादव को नजरअंदाज करती है तो इससे भारी नुकसान हो सकता है. श्रीलंका की पिचों पर कुलदीप अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचा सकते हैं. एक तरफ रवींद्र जडेजा लाइन-लेंथ पकड़कर बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, तो दूसरे छोर से कुलदीप और खतरनाक साबित हो सकते हैं. टीम में मानव सुथार और सारांश जैन के रूप में दो और स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन कुलदीप इन दोनों से ज्यादा अनुभवी भी हैं.
दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वैसे तो प्लेइंग इलेवन का फैसला पिच के मिजाज से तय होगा, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव के साथ सारांश जैन नजर आ सकते हैं, जिन्हें डेब्यू का इंतजार है. मानव सुथार ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन तब जडेजा मौजूद नहीं थे. उनकी वापसी के कारण सुथार को बेंच पर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही तरह के गेंदबाज हैं. ऐसे में गंभीर-शुभमन निश्चित तौर पर जडेजा के साथ जाना चाहेंगे.