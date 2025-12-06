Advertisement
trendingNow13031772
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: 'अपनी हद में रहें..' गंभीर ने खुशी का मौका बनाया तमाशा, IPL टीम के मालिक की लाइव बेइज्जती

IND vs SA: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने आखिरी वनडे में 9 विकेट से रौंदा और 2-1 से सीरीज जीती. जश्न का माहौल था लेकिन गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाशे में तब्दील हो गया. गंभीर ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के मालिक पार्थ जिंदल की लाइव बेइज्जती कर दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir

IND vs SA: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने आखिरी वनडे में 9 विकेट से रौंदा और 2-1 से सीरीज जीती. जश्न का माहौल था लेकिन गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाशे में तब्दील हो गया. गंभीर ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के मालिक पार्थ जिंदल की लाइव बेइज्जती कर दी. पिछले कई दिनों से हेड कोच टीम इंडिया की करारी हार के दाग से बड़ा मुद्दा बने हुए थे. बहती गंगा में दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने भी हाथ धोए और गंभीर पर तंज कस दिया था. हेड कोच ने इसका जवाब इतने तीखे अंदाज में दिया कि बखेड़ा खड़ा हो चुका है. 

पार्थ जिंदल ने उठाए थे सवाल

टेस्ट सीरीज में 2-0 की हार के बाद पार्थ जिंदल ने बीसीसीआई को टैग करते हुए टीम इंडिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने गंभीर पर तंज कसते हुए लिखा था, 'आस-पास भी नहीं, घर पर क्या बुरी तरह हार मिली! याद नहीं कि हमने अपनी टेस्ट टीम को घर पर इतना कमजोर देखा हो!!! जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट नहीं चुने जाते तो यही होता है. यह टीम रेड बॉल फ़ॉर्मेट में हमारी मजबूती को बिल्कुल भी नहीं दिखाती. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल कोच लाने का समय आ गया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

जीत के बाद गंभीर का तीखा जवाब

2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गंभीर ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में जिंदल का नाम लिए बिना, गंभीर ने उन्हें 'अपनी हद में रहने' के लिए कह दिया. गंभीर ने रिपोर्टर्स से कहा, 'भगवान जाने क्या-क्या बातें कही गईं (जब हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए थे और उनमें से आधी तो क्रिकेट से जुड़ी भी नहीं थीं). एक IPL के मालिक ने भी स्प्लिट कोचिंग के बारे में लिखा. हम किसी के डोमेन में नहीं जाते, इसलिए यह जरूरी है कि लोग अपने डोमेन में रहें.'

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी पर बात नहीं- गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने टेस्ट की हार पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि 'जब हम हार गए थे गंभीर ने कहा तो कंडीशन और बाकी चीजों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हमारे कप्तान के दो इनिंग में बैटिंग न करने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया. उन्होंने इस साल लगभग 1000 रन बनाए और मुश्किल विकेट पर उनके जैसे बैट्समैन को मिस करना हमेशा मुश्किल होता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात