IND vs SA: इन 2 खिलाड़ियों को कोच गंभीर देंगे मौका ही मौका...SA के खिलाफ शतक ठोक जीता कोच का दिल

Gautam Gambhir praised Yashasvi Jaiswal Ruturaj Gaikwad: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुई वनडे सीरीज का रोमांच अब खत्म हो गया है. 6 दिसंबर को विशाखापट्टन में खेले गे सीरीज के आखिरी वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी और सीरीदज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. आखिरी वनडे में जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने 2 युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है. गंभीर ने कहा कि इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह मौके का फायदा उठाया है, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है. गंभीर ने संकेत दिया है कि इन दोनों को फ्यूचर में मौके दिए जाएंगे.

गौतम गंभीर ने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि टीम की आमतौर पर ओपनिंग करने वाले ऋतुराज ने जरूरत के हिसाब से अपना बल्लेबाजी क्रम बदला और यह दिखाया कि वे किसी भी स्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने बताया कि ऋतुराज इंडिया-ए के लिए शानदार फॉर्म में थे, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें इस सीरीज में मौका दिया.

ऋतुराज के लिए क्या बोले गंभीर?

गंभीर ने कहा 'रुतु ने अपनी सामान्य पोजीशन से हटकर बल्लेबाजी की, लेकिन वह क्वालिटी प्लेयर हैं. उन्होंने दबाव में अपने अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा और जिस तरह दूसरे मैच में शतक लगाया, वह वास्तव में उच्च स्तर की पारी थी. यह दिखाता है कि उनमें कितना कौशल और मैच टेव्परमेंट है.' गौतम गंभीर ने भी साफ कर दिया कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को जहां भी संभव होगा, मौके दिए जाएंगे, भले ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे टीम में वापस क्यों न आ जाएं.

यशस्वी जायसवाल पर गंभीर का बड़ा बयान

तीन मैचों में 156 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को लेकर गंभीर ने कहा कि वह टीम इंडिया के भविष्य के सुपरस्टार बनने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कहा कि यशस्वी ने खासकर तीसरे वनडे में जिस तरह 116 रन की नाबाद पारी खेली, वह उनकी काबिलियत का प्रमाण है. गंभीर ने कहा 'यशस्वी की क्वालिटी दुनिया जानती है. यह उनका वनडे करियर का शुरुआती दौर है, लेकिन उनकी प्रतिभा बेहद खास है. अगर वे वनडे क्रिकेट की गति को समझ लें, तो उनके लिए आसमान ही सीमा है. केवल 30 ओवर तक बल्लेबाजी कर जाएं, तो वह 100 रन के आसपास पहुंच जाते हैं.'

ऋतुराज और यशस्वी दोनों ने सीरीज में क्या किया?

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज और यशस्वी दोनों ने ही बढ़िया बैटिंग की और शतक ठोककर सभी का दिल जीता. ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीरीज में 3 मैचों में 56.50 की औसत से 113 रन बनाए. आखिरी वनडे में उनकी बैटिंग नहीं आई. दो मैचों को मिलाकर ऋतुराज ने कुल 12 चौक 2 छक्के लगाए हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 78.00 की औसत से 156 रन किए. जिसमें 15 चौके और 6 छक्के शामिल थे. आखिरी वनडे में उन्होंने 121 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 116 रनों की पारी खेली और आने वाले वनडे मैचों के लिए दावा मजबूत कर दिया.

