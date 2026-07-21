'क्या लॉजिक है..' गंभीर की प्लेइंग-XI पर बरसे सवाल, कोच ने खुद पैर पर यूं मारी कुल्हाड़ी

यूके टूर टीम इंडिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. थोक के भाव मैनेजमेंट ने बदलाव किए लेकिन हालत बद से बद्तर नजर आई. टी20 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर सवालों के घेरे में आए. जब वनडे की बारी आई तो हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल बरसे हैं. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 की हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाकी के 2 मैच में लगातार हार का सामना करना पड़ा.
गौतम गंभीर की कोचिंग में ये पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया पर दाग लगा हो. इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टीम इंडिया हार चुकी है. भारत के पूर्व क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ODI में गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट के अजीब फैसलों पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे, तब भी कुलदीप यादव को बाहर रखने के पीछे क्या लॉजिक था.
उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा, "इंग्लैंड ने भी तीन स्पिनरों को खिलाया और विकेट सूखा था. फिर भी, बुमराह के बिना, अगर कुलदीप यादव इस बॉलिंग लाइनअप में भी फिट नहीं हो सकते, तो क्या लॉजिक है? यह साफ है कि यह टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के चयन और प्लेइंग 11 चुनने में लगातार बड़ी गलतियां कर रहा है."
ये भी पढे़ं..
रमेश ने रोहित शर्मा और टीम इंडिया की बैटिंग की तारीफ की. उन्होंने कहा, "बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद, रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली. फिर भी, उनके, गिल और कोहली के बेहतरीन खेल के बावजूद, हमें हमेशा लगा कि भारत कहीं न कहीं लड़खड़ा जाएगा क्योंकि वे बहुत बड़ा लक्ष्य चेज कर रहे थे. लेकिन भारत ने शानदार चेज़ किया, क्योंकि दूसरी पारी में पिच का व्यवहार ऊपर-नीचे हो रहा था."