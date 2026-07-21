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'क्या लॉजिक है..' गंभीर की प्लेइंग-XI पर बरसे सवाल, कोच ने खुद पैर पर यूं मारी कुल्हाड़ी

यूके टूर टीम इंडिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. थोक के भाव मैनेजमेंट ने बदलाव किए लेकिन हालत बद से बद्तर नजर आई. टी20 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर सवालों के घेरे में आए. जब वनडे की बारी आई तो हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल बरसे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:35 PM IST
'क्या लॉजिक है..' गंभीर की प्लेइंग-XI पर बरसे सवाल, कोच ने खुद पैर पर यूं मारी कुल्हाड़ी
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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