'क्या लॉजिक है..' गंभीर की प्लेइंग-XI पर बरसे सवाल, कोच ने खुद पैर पर यूं मारी कुल्हाड़ी

यूके टूर टीम इंडिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. थोक के भाव मैनेजमेंट ने बदलाव किए लेकिन हालत बद से बद्तर नजर आई. टी20 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर सवालों के घेरे में आए. जब वनडे की बारी आई तो हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल बरसे हैं. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 की हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाकी के 2 मैच में लगातार हार का सामना करना पड़ा.