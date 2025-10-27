Advertisement
वनडे सीरीज खत्म होते ही रोहित-विराट पर आया गंभीर का बड़ा बयान, इंटरनेट पर बिजली की तरह दौड़ा ये रिएक्शन

Virat Kohli Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. रोहित ने शानदार शतक लगाया और विराट ने अर्धशतक लगाया गया. इससे दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए उठ रहे सवालों को समाप्त कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:58 PM IST
Virat Kohli Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. रोहित ने शानदार शतक लगाया और विराट ने अर्धशतक लगाया गया. इससे दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए उठ रहे सवालों को समाप्त कर दिया. भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर दोनों ही अब से दो साल बाद होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में विराट और रोहित की भागीदारी की पुष्टि करने से हिचक रहे थे. ये सीनियर बल्लेबाज सात महीने से इंटरनेशनल मैचों से बाहर थे और केवल एक ही फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

रोहित ने दिया आलोचकों को जवाब

शनिवार को सिडनी में कोहली और रोहित ने दिखा दिया कि वे खेल से कभी दूर नहीं थे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. रोहित और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. सीरीज में रोहित ने विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन किया. पर्थ में पहले वनडे में केवल 8 रन पर आउट होने के बाद उन्होंने एडिलेड में हार के बावजूद जुझारू 73 रन बनाए. सिडनी में उन्होंने 125 गेंदों पर 121 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के लगाए थे. उनकी बदौलत भारत ने 237 रनों का लक्ष्य 11 ओवर से अधिक शेष रहते हासिल कर लिया.

गंभीर ने की रोहित की तारीफ

यह प्रदर्शन इतना दमदार था कि ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर भी तारीफ करते नहीं थके. जब रोहित को 'सीरीज के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी' (Impact Player of the Series) का पुरस्कार मिला, तो गंभीर की प्रतिक्रिया सब कुछ कह गई. जैसे ही रोहित ने ट्रॉफी उठाई, पूरा ड्रेसिंग रूम 'रो-को' के नारों से गूंज उठा. यह नाम प्रशंसकों ने रोहित-कोहली की जोड़ी को दिया है. इस पर गंभीर ने कहा, ''बल्लेबाजी में मुझे लगा कि शुभमन और रोहित की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी. रोहित और विराट के बीच की साझेदारी फिर से शानदार थी. रोहित के लिए एक और शतक बनाने के लिए विशेष उल्लेख. यह शानदार है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मैच खत्म किया और विराट ने भी. टीम के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लक्ष्य का पीछा करने में कितने क्लिनिकल हो सकते हैं और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया.''

 

 

ये भी पढ़ें: IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

हर्षित राणा ने किया शानदार प्रदर्शन

रोहित और कोहली रविवार को भारतीय कैंप से निकलकर घर लौट गए. बाकी खिलाड़ी बुधवार को कैनबरा के मनुका ओवल में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए रुके हुए हैं. गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की भी प्रशंसा की, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहली बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया. पहले दो मैचों में शांत रहने के बादर हर्षित ने सिडनी मैच में गति, नियंत्रण और विकेट लेने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए. इससे ऑस्ट्रेलिया 236 रन पर ऑल आउट हो गई.

ये भी पढ़ें: खतरे में विराट कोहली का 'प्रचंड' रिकॉर्ड... हाथ धोकर पीछे पड़ा ये खूंखार बल्लेबाज, गेंदबाजों की बेरहमी से करता है कुटाई

गंभीर ने की हर्षित की तारीफ

गंभीर ने कहा, ''मुझे लगा कि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की शुरुआत की थी. 10 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 63 रन और वहां से उन्हें 237 पर रोकना एक उत्कृष्ट प्रयास था. हर्षित का विशेष उल्लेख, यह एक असाधारण स्पैल था. मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि विनम्र रहें, जमीन से जुड़े रहें और कड़ी मेहनत करते रहें. यह सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

