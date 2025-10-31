Advertisement
trendingNow12982959
Hindi Newsक्रिकेट

हर्षित राणा ने लगाया 104 मीटर का 'मॉन्स्टर' सिक्स, गौतम गंभीर के रिएक्शन का वीडियो वायरल

मेलबर्न में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल में हर्षित राणा के बल्ले से निकला एक छक्का सुर्खियों में रहा. मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर हर्षित ने मिड विकेट के ऊपर से दमदार शॉट खेला. गेंद सीधा फैंस के बीच जाकर गिरी. इस सिक्स की दूरी 104 मीटर थी. इस शॉट के बाद गौतम गंभीर के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर्षित राणा ने लगाया 104 मीटर का 'मॉन्स्टर' सिक्स, गौतम गंभीर के रिएक्शन का वीडियो वायरल

Harshit Rana Six: मेलबर्न में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. कैनबरा में बारिश के चलते मुकाबला रद्द होने के बाद इस दूसरे मुकाबले को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट से अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. भारतीय बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा. अभिषेक शर्मा (68 रन) को छोड़कर टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ. इस बीच तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 35 रन महत्वपूर्ण रन बनाए, जिसमें लगाया एक छक्का सुर्खियों में आ गया.

हर्षित ने लगाया 104 मीटर का सिक्स

49 रन पर टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. अभिषेक शर्मा एक तरफ खड़े थे, जिन्हें स्कोरबोर्ड चलाने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी. छठे नंबर पर आए हर्षित राणा ने अभिषेक का बखूबी साथ निभाया और अभिषेक के साथ 56 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. हर्षित 35 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उनके बल्ले से निकला 104 मीटर का छक्का सोशल मीडिया पर छा गया. मार्कस स्टोइनिस की स्लोअर गेंद पर हर्षित ने मिड विकेट के ऊपर से यह शॉट जड़ा. इस शॉट पर हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन भी वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बल्लेबाजों ने खड़े कर दिए हाथ

भारतीय बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए, जिसका खामियाजा हार के साथ उठाना पड़ा. कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) और उपकप्तान शुभमन गिल (5) से लेकर संजू सैमसन (2), तिलक वर्मा (0) और अक्षर पटेल (7) भी चंद गेंदों के मेहमान रहे. अभिषेक शर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए अर्धशतक जड़ा. एक तरफ से लगातार गिरते विकेट देखकर ऐसा लग रहा था मानों अभिषेक अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और बाकी बल्लेबाज अलग पिच पर.

अकेले लड़ते रहे अभिषेक

अभिषेक शर्मा एक तरफ खूंटा गाड़कर कंगारू गेंदबाजों की धुनाई करते रहे, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, जिसके चलते भारत की पारी 125 रन के छोटे स्कोर पर सिमट गई. एक समय भारत की पारी 100 रन के अंदर सिमटने का डर लग रहा था, लेकिन अभिषेक और हर्षित ने ऐसा नहीं होने दिया. अभिषेक ने 37 गेंदों में 68 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 180 से ऊपर के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 8 चौके और दो छक्के लगाए. 19वें ओवर तक वह क्रीज पर डटे रहे. अगर वह पहले आउट हो जाते तो भारत के लिए 100 रन पार करना भी मुश्किल था.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Harshit Rana SixInd Vs Aus

Trending news

ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस