IND vs AFG 1st ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान भारत के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने एक जबरदस्त और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया. केएल राहुल के इस छक्के के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी करोड़ों का रिएक्शन दिया है. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला गया. भारत ने इस मैच में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.
केएल राहुल इस मैच में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 19 गेंद पर 39 रन ठोक दिए. केएल राहुल ने इस दौरान 205.26 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए. अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को धर्मशाला में पहले वनडे के दौरान केएल राहुल के शानदार खेल को देखकर भारत के हेड कोच गौतम गंभीर इस क्रिकेटर के लिए अपनी तारीफ रोक नहीं पाए. डगआउट से उनका जोश भरा और करोड़ों का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि भारत ने यह मैच सात विकेट से जीता. BCCI के एक वीडियो में गंभीर का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं, जब राहुल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 22वें ओवर में जिया उर रहमान शरीफी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया.
केएल राहुल के इस गगनचुंबी छक्के ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को हैरान कर दिया. भारत तब जीत के करीब पहुंच रहा था. यह छक्का 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब केएल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद पर झुककर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई. इस शॉट के साथ 20 रन का ओवर पूरा हुआ और भारत का स्कोर 182/3 हो गया, जिससे लगभग जीत पक्की हो गई.
केएल राहुल ने पांच गेंद बाद एक बाउंड्री के साथ रन चेज पूरा किया. बारिश के कारण 25-25 ओवर के मैच में 195 रन का पीछा करते हुए, भारत ने रोहित शर्मा के रन-आउट होने के बाद वापसी की और 22.5 ओवर में आसानी से जीत हासिल की. कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाकर टीम की अगुवाई की और सभी फॉर्मेट में अपनी शानदार फॉर्म को वनडे सीरीज के पहले मैच में भी जारी रखा. ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में वापसी करते हुए 34 रन बनाए, जबकि केएल राहुल सिर्फ 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे. शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच 53 रन की अटूट साझेदारी हुई. भारत ने इस मैच में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.