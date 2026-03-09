धोनी-गंभीर का याराना... माही के पोस्ट पर कोच साहब ने दिया ऐसा जवाब, देख झूम उठेंगे भारतीय फैंस

Gautam Gambhir Reply to MS Dhoni: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद में हुए फाइनल में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी भी टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे थे. ऐतिहासिक जीत के बाद माही ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की धोनी ने गौतम गंभीर पर भी प्यार लुटाया और अब कोच साहब ने भी दिल जीतने वाला जवाब दिया है.

भारत की शानदार जीत के बाद एमएस धोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में इतिहास रचा गया, टीम और सपोर्ट स्टाफ को और दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी प्रशंसकों को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी को खेलते देखना बहुत ही आनंददायक है. कोच साहब, आप पर मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है, जोश और मुस्कान का मेल कमाल का है, बहुत बढ़िया.

धोनी के पोस्ट पर गंभीर का जवाब

अब गौतम गंभीर ने भी एमएस धोनी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. टीम इंडिया के हेड कोच ने कमेंट बॉक्स में लिखा, ''और मुस्कुराने की कितनी अच्छी वजह है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा.''

आलोचकों को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी अफवाह उड़ती रहती है कि गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. हालांकि, दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत नहीं बोला. अब अचानक धोनी-गंभीर का याराना देख फैंस हैरान हो गए हैं. बता दें कि गौतम गंभीर बहुत कम हंसने वाले इंसान हैं. मैदान पर उन्हें हमेशा गंभीर रूप में देखा जाता है, लेकिन टीम इंडिया की जीत के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखी उसे देखकर सिर्फ माही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय खिलखिला उठे. उम्मीद है कि टीम इंडिया ऐसे ही वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करते रहेगी और गंभीर ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे.

गंभीर राज में टीम इंडिया ने रचा इतिहास

जब से गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोच जिम्मेदारी संभाली है तब से टीम इंडिया ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बुलंदियों को छुआ है. पहले उनके अंदर 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, फिर उसी साल टीम इंडिया एशिया कप जीतने में कामयाब रही और अब सूर्या एंड कंपनी ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. गौतम गंभीर इकलौते ऐसे भारतीय हेड कोच हैं, जिनके अंदर टीम इंडिया ने बैक टू बैक दो आईसीसी ट्रॉफी जीती है.

