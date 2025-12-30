Advertisement
गौतम गंभीर का क्या होगा... कुर्सी रहेगी या जाएगी? 48 घंटे में दूसरी बार हेड कोच के सपोर्ट में उतरा BCCI

गौतम गंभीर का क्या होगा... कुर्सी रहेगी या जाएगी? 48 घंटे में दूसरी बार हेड कोच के सपोर्ट में उतरा BCCI

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. कभी ऐसी रिपोर्ट आती है कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है तो कभी ऐसी खबरें आती हैं कि उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से रोका जाएगा. यहां तक कि दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण से भी टेस्ट में कोचिंग के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया.

Dec 30, 2025, 12:28 PM IST
गौतम गंभीर का क्या होगा... कुर्सी रहेगी या जाएगी? 48 घंटे में दूसरी बार हेड कोच के सपोर्ट में उतरा BCCI

Indian Cricket Team Head Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. कभी ऐसी रिपोर्ट आती है कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है तो कभी ऐसी खबरें आती हैं कि उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से रोका जाएगा. यहां तक कि दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण से भी टेस्ट में कोचिंग के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. पहले बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया था कि कोच को बदलने की कोई मंशा नहीं है. अब उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी गंभीर को सपोर्ट किया है.

गंभीर की कोचिंग में दो बार व्हाइटवॉश

बीसीसीआई अभी गौतम गंभीर से अलग होने का प्लान नहीं बना रहा है, भले ही टॉप पोस्ट पर उनकी नियुक्ति के बाद से भारत ने पांच दिन के फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन किया हो. भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय टीम की कमान संभाली थी, लेकिन तब से उनकी कोचिंग में भारत 19 टेस्ट में से सिर्फ सात ही जीत पाया है. उनके मार्गदर्शन में भारत ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट और इस साल इंग्लैंड में दो टेस्ट जीते, लेकिन घरेलू प्रशंसकों के सामने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः 0-3 और 0-2 से शर्मनाक हार का सामना भी किया.

राजीव शुक्ला ने किया गंभीर का बचाव

गंभीर अब तक पांच होम टेस्ट हार चुके हैं, जो किसी भी इंडिया हेड कोच के लिए सबसे ज्यादा है. वह अकेले ऐसे भारतीय कोच भी हैं जिन्हें होम टेस्ट सीरीज में दो बार व्हाइटवॉश मिला है. पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में भारत को होम फैंस के सामने बुरी हार मिली थी, लेकिन बीसीसीआई गंभीर से अलग होने के बारे में नहीं सोच रहा है. राजीव शुक्ला ने गंभीर के जाने की खबरों को गलत बताया है.  शुक्ला के मुताबिक, गंभीर को हटाने या भारत के लिए नया हेड कोच लाने का कोई प्लान नहीं है.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने क्या कहा?

राजीव शुक्ला ने एएनआई को बताया, ''मैं हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में चल रही अटकलों के बारे में यह साफ कर देना चाहता हूं. बीसीसीआई सेक्रेटरी (देवजीत सैकिया) ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत के लिए नया हेड कोच लाने या हटाने का कोई प्लान नहीं है.'' टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गंभीर का अभी का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2027 तक है और ऐसा लगता है कि तब तक वे टीम के इंचार्ज बने रहेंगे.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का समीकरण

भारत अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेलेगा और फिर दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूज़ीलैंड जाएगा. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकल की भारत की छठी और आखिरी सीरीज 2027 के पहले क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाएगी. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के 2027 एडिशन में पांच टेस्ट मैच होंगे और भारत को WTC 2027 फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए यह पक्का करना होगा कि वह बाकी नौ मैचों में से कम से कम सात जीते.

