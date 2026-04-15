2028 तक गंभीर... पर क्या सूर्या रहेंगे कप्तान? हेड कोच के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बीच फंसा कप्तानी का पेंच

Suryakumar Yadav Gautam Gambhir: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बावजूद सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी फॉर्म ने बीसीसीआई की चिंता बढ़ा दी है. आयरलैंड और इंग्लैंड का आगामी दौरा उनकी कप्तानी और 2028 ओलंपिक के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.
Trending Photos
Suryakumar Yadav Gautam Gambhir: सूर्यकुमार यादव ने भले ही इस साल की शुरुआत में भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी फॉर्म टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है. 35 वर्षीय इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के विजयी अभियान में कुल 242 रन बनाए. इसमें उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी अमेरिका के खिलाफ आई थी, जहां उन्होंने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए थे. इस मुकाबले के बाद सूर्यकुमार अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और बाद के मैचों में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए.
अनुभवी बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले चार मैचों में भी लय पकड़ने में मुश्किल हो रही है. इन मैचों में उन्होंने केवल 106 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 51 रन रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बात पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूर्यकुमार 2028 में होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार होंगे?
खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी. अब यह बात सामने आई है कि ये दोनों सीरीज दबाव में चल रहे सूर्यकुमार के लिए अत्यधिक महत्व रखेंगी. यह दौरा तय कर सकता है कि क्या सूर्यकुमार को 2028 की बड़ी प्रतियोगिताओं तक अगले दो साल का समय दिया जा सकता है. सूर्यकुमार अभी भी मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहली पसंद बने हुए हैं. यह कप्तान के लिए एक बड़ी बात है.
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2028 टी20 वर्ल्ड कप तक अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन (अनुबंध विस्तार) की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल गंभीर का कार्यकाल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक ही है. गंभीर की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर कब्जा किया. इन उपलब्धियों के बाद गंभीर को उम्मीद है कि उनका कार्यकाल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद भी जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें: जिस पर था ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा! CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस स्थिति को कैसे देखती है, क्योंकि ओलंपिक के समय सूर्यकुमार की उम्र 38 वर्ष के करीब होगी. चयनकर्ता अब वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका देने पर विचार कर रहे हैं, जो भविष्य की टी20 टीम का हिस्सा हो सकते हैं.
ये भी पढ़ें: सूर्या से छिनी कप्तानी तो कौन होगा T20 में भारत का नया कप्तान? रेस में ये 3 नाम
सूर्यकुमार के लिए साल 2025 बेहद खराब रहा था, जिसमें वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 120 से नीचे गिर गया था. हालांकि, 2026 में उन्होंने वापसी की और टी20 विश्व कप के अंत तक 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से चार अर्धशतक जड़े. इसके बाद वह फिर अच्छा खेल नहीं दिखा पाए. टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ क्रमशः 18, 18, 11 और 0 रन बनाए.