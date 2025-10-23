Advertisement
trendingNow12972606
Hindi Newsक्रिकेट

गंभीर-गिल के एक फैसले ने एडिलेड में कटाई टीम इंडिया की नाक! 17 साल बाद शर्मसार भारत

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे मैच में शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. एडिलेड में दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसे कंगारू टीम ने दो विकेट से जीतकर तीन मैचों की इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. एडिलेड में भारत 17 साल बाद कोई मुकाबला हारा है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का एक फैसला टीम इंडिया को एडिलेड में मिली हार का बड़ा कारण रहा, जिसपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंभीर-गिल के एक फैसले ने एडिलेड में कटाई टीम इंडिया की नाक! 17 साल बाद शर्मसार भारत

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे मैच में शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. एडिलेड में दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसे कंगारू टीम ने दो विकेट से जीतकर तीन मैचों की इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. एडिलेड में भारत 17 साल बाद कोई मुकाबला हारा है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का एक फैसला टीम इंडिया को एडिलेड में मिली हार का बड़ा कारण रहा, जिसपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

17 साल बाद एडिलेड में हारा भारत

एडिलेड में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा (73) और श्रेयस अय्यर (61) के अर्धशतकों से भारत ने 50 ओवर में 265 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टारगेट का पीछा ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर कर लिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. 17 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत को एडिलेड में वनडे मैच में शिकस्त मिली है. आखिरी बार 2008 में भारत इस मैदान पर वनडे मैच हारा था. तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 50 रन से मात दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर-गिल का ये फैसला पड़ा भारी!

दरअसल, कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल न करने का फैसला टीम इंडिया को इस मुकाबले में भारी पड़ा. पर्थ में इस चाइनामैन स्पिनर को बाहर बैठाने के फैसले से हर कोई हैरान था, जिसके बाद उम्मीद थी कि कुलदीप की एडिलेड में वापसी होगी, लेकिन यहां भी उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई. एडिलेड में कुलदीप यादव कंगारू टीम पर कहर बन सकते थे. जिस तरह एडम जम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय मिडिल आर्डर को तहस-नहस किया, उससे यह साफ होता है कि इस पिच पर कुलदीप यादव को भी मदद मिलती और वह अपनी फिरकी का जादू बिखेर सकते थे. हालांकि, अब गंभीर और गिल इस अपने इस फैसले को लेकर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते.

जम्पा ने दिखाया फिरकी का कमाल

कंगारू टीम के लेग स्पिनर एडम जम्पा ने भारतीय मिडिल ऑर्डर को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया. गेंदबाजी की शुरुआत में वह दबाव में जरूर दिखे, लेकिन एक विकेट लेते ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर शिंकजा कस दिया. इस गेंदबाज ने 10 ओवर में भले ही 60 रन लुटा दिए, लेकिन चार बड़े विकेट चटकाए, जिसमें श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बड़े विकेट शामिल रहे. जम्पा का पहला शिकार श्रेयस अय्यर बने, जो सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे. अय्यर क्लीन बोल्ड हुए. इसके बाद जम्पा ने केएल राहुल को आउट किया. जम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को कैच थमा दिया. नीतीश रेड्डी भी जम्पा की फिरकी नहीं समझ पाए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने के चक्कर में विकेट फेंक दिया. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs AusKuldeep Yadav

Trending news

युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ