गंभीर-गिल के एक फैसले ने एडिलेड में कटाई टीम इंडिया की नाक! 17 साल बाद शर्मसार भारत

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे मैच में शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. एडिलेड में दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसे कंगारू टीम ने दो विकेट से जीतकर तीन मैचों की इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. एडिलेड में भारत 17 साल बाद कोई मुकाबला हारा है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का एक फैसला टीम इंडिया को एडिलेड में मिली हार का बड़ा कारण रहा, जिसपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

17 साल बाद एडिलेड में हारा भारत

एडिलेड में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा (73) और श्रेयस अय्यर (61) के अर्धशतकों से भारत ने 50 ओवर में 265 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टारगेट का पीछा ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर कर लिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. 17 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत को एडिलेड में वनडे मैच में शिकस्त मिली है. आखिरी बार 2008 में भारत इस मैदान पर वनडे मैच हारा था. तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 50 रन से मात दी थी.

गंभीर-गिल का ये फैसला पड़ा भारी!

दरअसल, कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल न करने का फैसला टीम इंडिया को इस मुकाबले में भारी पड़ा. पर्थ में इस चाइनामैन स्पिनर को बाहर बैठाने के फैसले से हर कोई हैरान था, जिसके बाद उम्मीद थी कि कुलदीप की एडिलेड में वापसी होगी, लेकिन यहां भी उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई. एडिलेड में कुलदीप यादव कंगारू टीम पर कहर बन सकते थे. जिस तरह एडम जम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय मिडिल आर्डर को तहस-नहस किया, उससे यह साफ होता है कि इस पिच पर कुलदीप यादव को भी मदद मिलती और वह अपनी फिरकी का जादू बिखेर सकते थे. हालांकि, अब गंभीर और गिल इस अपने इस फैसले को लेकर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते.

जम्पा ने दिखाया फिरकी का कमाल

कंगारू टीम के लेग स्पिनर एडम जम्पा ने भारतीय मिडिल ऑर्डर को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया. गेंदबाजी की शुरुआत में वह दबाव में जरूर दिखे, लेकिन एक विकेट लेते ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर शिंकजा कस दिया. इस गेंदबाज ने 10 ओवर में भले ही 60 रन लुटा दिए, लेकिन चार बड़े विकेट चटकाए, जिसमें श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बड़े विकेट शामिल रहे. जम्पा का पहला शिकार श्रेयस अय्यर बने, जो सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे. अय्यर क्लीन बोल्ड हुए. इसके बाद जम्पा ने केएल राहुल को आउट किया. जम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को कैच थमा दिया. नीतीश रेड्डी भी जम्पा की फिरकी नहीं समझ पाए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने के चक्कर में विकेट फेंक दिया. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.