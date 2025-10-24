ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप से बचना है तो करने होंगे ये 3 काम... गौतम गंभीर को छोड़नी होगी अपनी जिद, नहीं तो हो जाएगा सफाया!

Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:02 AM IST
India vs Australia ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. टीम पर्थ में रविवार (19 अक्टूबर) को पहला मुकाबला हारने के बाद गुरुवार को ए़डिलेड में भी हार गई. इससे ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की अजेय बढ़त हासिल हो गई. अब 25 तारीख को सिडनी में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. उसमें टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप से बचने पर होगी. भारत चौथी बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेल रहा है और इससे पहले कभी भी उसका सीरीज में सफाया नहीं हुआ. अब शुभमन गिल की सेना पर उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती है.

टीम इंडिया को करने होंगे ये 3 बदलाव

भारतीय टीम ने पहले दो वनडे मैचों में काफी गलतियां की है. बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक ने टीम की लुटिया डुबोने में कसर नहीं छोड़ी. सिडनी में अब कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हम उन 3 बदलावों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसे हेड कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल को करना चाहिए...

1. राहुल के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने शुरुआती दो मैचों में छठे नंबर पर बल्लेबाजी की. वह बड़े स्कोर बनाने में नाकाम रहे. राहुल ने 38 और 11 रन बनाए. उनसे आगे अक्षर पटेल को भेजा गया. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया. गंभीर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को काफी पसंद करते हैं, लेकिन राहुल से ऊपर अक्षर को भेजना किसी को पसंद नहीं आ रहा. क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस का मानना है कि राहुल मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनके जैसे बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा ओवर में बल्लेबाजी के लिए मिलना चाहिए. वह टेस्ट मैचों में शानदार फॉर्म में रहे हैं और इसका फायदा टीम को उठाना चाहिए.

2. कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में एंट्री

इंग्लैंड दौरे पर लगातार 5 टेस्ट मैचों में बेंच गर्म करने वाले कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं. कुलदीप 2025 में भारत के लिए इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है और उन्होंने हर तरह की पिच पर खुद को साबित किया है. इसके बावजूद एक अतिरिक्त बल्लेबाजी ऑलराउंडर को रखने के लिए कुलदीप को बाहर रखा जा रहा है. दूसरे वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जम्पा 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए. इससे लगा कि गंभीर और गिल ने रणनीतिक स्तर पर बड़ी गलती कर दी. सिडनी की पिचों पर स्पिनरों को फायदा मिलता है और इसे देखते हुए अगल मैच में कुलदीप को प्लेइंग-11 में रखना चाहिए.

3. हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह

गंभीर पर आरोप लगते हैं कि वह हर्षित राणा को जरूरत से ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें लगातार मौक देते हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है. पूर्व खिलाड़ियों ने हर्षित के चयन पर गंभीर की आलोचना की तो हेड कोच इस पर नाराज हो गए थे. हर्षित ने कुछ ऐसा जोरदार प्रदर्शन भी नहीं किया है जिससे गंभीर का बचाव किया जा सके. वह पहले दो वनडे मैचों में काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने पर्थ में 4 ओवरों में 27 रन दिए और विकेट नहीं ले पाए. इसके बाद एडिलेड में उन्होंने ट्रैविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट का विकेट जरूर लिया, लेकिन 8 ओवरों में 59 रन लुटा दिए. इससे यह मांग हो रही है कि सिडनी में हर्षित की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...

gautam gambhirShubman GillIndia vs Australia

