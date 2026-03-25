दुनिया की इस बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचे गौतम गंभीर, परिवार संग मस्तीभरे मोमेंट्स की शेयर की फोटोज

टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर परिवार के साथ छुट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं. फिलहाल गौतम गंभीर पत्नी नताशा और दो बेटियों, आजीन और अनाइजा के साथ सिंगापुर में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. टीम इंडिया ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया था. जब भारत ने अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता, तब गंभीर का परिवार भी अहमदाबाद में ही मौजूद था.

दुनिया की इस बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचे गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में वह अपनी छोटी बेटी अनाइजा को कंधे पर बैठाए नजर आ रहे हैं. गौतम गंभीर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'सौभाग्यशाली'. बता दें कि अपनी कोचिंग में भारत को टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनाने से पहले गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप 2011 का खिताब दिला चुके थे.

करियर में खास मुकाम हासिल कर चुके गंभीर

अब गौतम गंभीर खिलाड़ी और कोच, दोनों ही भूमिकाओं में इस टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं. गौतम गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बतौर कप्तान दो बार खिताब दिला चुके हैं. उन्होंने साल 2012 और 2014 में कप्तान के तौर पर यह टाइटल जीता था. इसके बाद मेटॉर के तौर पर उन्होंने साल 2024 में KKR को IPL का खिताब जिताया.

अब कब एक्शन में आएंगे गंभीर?

भारतीय क्रिकेट टीम अब अफगानिस्तान के खिलाफ एक मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में हिस्सा लेगी. इस सीरीज में जून 2026 में एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद टीम दो टी20 मुकाबलों के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी. इसके बाद भारत इंग्लैंड का दौरा करेगा, जहां टीम पांच टी20 मैचों की सीरीज और उसके बाद तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेगी.