Video: गौतम गंभीर ने ये क्या किया? सीरीज जीत के बाद अचानक वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में मारी एंट्री, फिर...

India Head Coach Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के साथ घरेलू मैदान पर जोरदार वापसी की. उसे पिछली बार होमग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल टेस्ट सीरीज में शिकस्त मिली थी. टीम इंडिया ने अहमदाबाद के बाद नई दिल्ली में भी जीत हासिल की. इस मैच के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए. वह सीरीज समाप्त होने के बाद वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए.

डैरेन सैमी ने गंभीर को बुलाया

गंभीर वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी के कहने पर गए थे और वहां उन्होंने मेहमान टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. गंभीर का मानना ​​है कि भले ही वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो, लेकिन कैरेबियाई खिलाड़ियों के वर्तमान समूह का उद्देश्य अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है. गंभीर ने इसके लिए उनसे दिल्ली में संपन्न हुए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में दिखाए गए जुझारूपन को फॉलो करने की सलाह दी.

बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

अहमदाबाद और नई दिल्ली में लगातार तीन निराशाजनक पारियों (162,146 और 248) के बाद वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज की अपनी अंतिम पारी में कुछ साहस दिखाया. टीम ने 390 रन बनाकर खुद को एक पारी की हार से बचाया और दूसरे टेस्ट को पांचवें दिन तक ले गए. बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में गंभीर ने कहा, ''जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करता हूं तो कई टीमें इसलिए खेलती हैं क्योंकि उन्हें खेल से प्यार है. बहुत कम टीमें ऐसी हैं, जैसे वेस्टइंडीज, जिनके पास इस खेल को खेलने का एक उद्देश्य है.''

'उद्देश्य हमेशा प्यार से अधिक महत्वपूर्ण होता है'

गंभीर ने कहा, "आपके पास एक उद्देश्य है. उद्देश्य हमेशा प्यार से अधिक महत्वपूर्ण होता है. जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग वेस्टइंडीज क्रिकेट की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं.'' उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह चल रही कठिनाइयों को स्वीकार किया, लेकिन खिलाड़ियों से अपने रास्ते से भटके बिना अपना सिर ऊंचा रखने को कहा. उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि मेरे लिए यहां खड़े होकर प्रदर्शन के बारे में बात करना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी दूसरी पारी आगे बढ़ने के लिए टेम्पलेट होनी चाहिए. आपके पास खेलने के लिए और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है.''

विश्व क्रिकेट को वेस्टइंडीज की जरूरत

गंभीर ने आगे कहा, ''विश्व क्रिकेट को एक मजबूत वेस्टइंडीज टेस्ट टीम की जरूरत है. मैं एक बात कहना चाहता हूं और यह कुछ ऐसा है जिस पर मैंने हमेशा विश्वास किया है. आपको लग सकता है कि मैं इसे बस कहने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यह बात सीधे मेरे दिल से आती है. वेस्टइंडीज क्रिकेट को विश्व क्रिकेट की जरूरत नहीं है, विश्व क्रिकेट को वेस्टइंडीज क्रिकेट की जरूरत है.''

छोटे योगदानों को महत्व दें: गंभीर

गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से कोटला टेस्ट की अंतिम पारी में दिखाई गई दृढ़ता को बरकरार रखने के लिए कहा. उन्होंने कहा, ''जिस तरह से आप लोगों ने इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में खेला. वह शायद वह टेम्पलेट है जो वास्तव में वेस्टइंडीज क्रिकेट को आगे ले जा सकता है. जिस तरह से आप लोग लड़े, नंबर 1 से नंबर 11 तक, और मेरे लिए टीम खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर योगदान की सराहना की जानी चाहिए.''