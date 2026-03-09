पता है हम वर्ल्ड कप कहां जीते? जब टेंशन में थे फैंस... गंभीर-सूर्या ने बनाया मास्टरप्लान, लिखी चैंपियन बनने की स्क्रिप्ट

Team India Wins T20 World Cup 2026: दुनिया की नजर में भले ही टीम इंडिया रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट तो 22 फरवरी को ही लिख दी गई थी. जी हां, सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. भारतीय फैंस टेंशन में थे. ये भी बात चलने लगी कि कहीं टीम इंडिया सेमीफाइनल से पहले ही ना टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि हार से जो सबक मिलती है, वो जीत से कभी नहीं.

उस दिन भी ऐसा ही हुआ. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा. तब पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कहा कि ये हार जरूरी थी. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हैं. क्योंकि, अगर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं हारती तो शायद आगे चलकर सेमीफाइनल या फाइनल में उनका दिल टूट सकता था.

एक हार से लिखी गई चैंपियन वाली स्क्रिप्ट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार से पहले टीम इंडिया सातवें आसमान पर थी. सूर्या एंड कंपनी लगातार जीत रही थी. तब उन्हें पता नहीं चल रहा था कि टीम में कोई कमी भी है. उस एक हार ने सबकुछ बदल दिया. अचानक कई कमियां दिखने लगी. उदाहरण के लिए बैटिंग ऑर्डर में टॉप-7 में से 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, जिससे विरोधी टीमें ऑफ स्पिन का जाल बिछाने लगी थी. 22 मार्च को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंथन किया और फिर टीम इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

संजू सैमसन आए और छा गए

समय की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले संजू सैमसन को भी पता था कि शायद उन्हें एक मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा. हालांकि, अभिषेक शर्मा की तबीयत बिगड़ी तो वो नामीबिया के खिलाफ एक मुकाबला खेले, लेकिन फिर बाहर हो गए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद कहानी बदल गई. टीम मैनेजमेंट ने संजू को प्लेइंग इलेवन में फिट किया. उसके बाद वो हुआ, जिसकी उम्मीद खुद संजू ने भी नहीं की होगी.

बैक टू बैक 3 मैच जिताऊ पारी

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को किसी कीमत पर वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत की दरकार थी. सुपर-8 मुकाबले में संजू सैमसन ने 50 गेंदों पर 97 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी संजू ने धमाल मचाया और 89 रनों की शानदार पारी खेली. दोनों मैचों में वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी संजू सैमसन शो देखने को मिला. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 46 गेंदों पर 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन

एक महीने पहले तक संजू सैमसन ये सोच रहे थे कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलेगी. किसे पता था कि टी20 वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले मिस करने के बावजूद ये खिलाड़ी 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बन जाएगा. संजू ने 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.38 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए. वो टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

