गौतम गंभीर की 'अग्निपरीक्षा' के लिए तैयार रहें ये 5 खिलाड़ी; अफगानिस्तान के खिलाफ मिला मौका, दांव पर वर्ल्ड कप का सपना

पंजाब का यह तेज गेंदबाज अभी कच्चा जरूर है, लेकिन अपनी लंबी कद-काठी और जबरदस्त रफ्तार के लिए जाना जाता है. गुरनूर इस सूची में एक खास 'एक्स-फैक्टर' लेकर आते हैं. उनकी 6 फीट 3 इंच की ऊंचाई और उनका 'हाई रिलीज पॉइंट' उन्हें सुस्त पिचों पर भी खतरनाक और तीखी उछाल हासिल करने में मदद करता है. गुरनूर बराड़ ने अब तक 9 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 6.47 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/57 रहा है. हालांकि, उनकी रेड-बॉल क्रिकेट की साख उनकी असली कच्ची प्रतिभा को और भी बेहतर ढंग से उजागर करती है. उन्होंने 18 प्रथम श्रेणी मैचों में 3.61 की शानदार इकॉनमी के साथ 52 विकेट झटके हैं.