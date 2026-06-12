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गौतम गंभीर की 'अग्निपरीक्षा' के लिए तैयार रहें ये 5 खिलाड़ी; अफगानिस्तान के खिलाफ मिला मौका, दांव पर वर्ल्ड कप का सपना

India vs Afghanistan Series: मुख्य कोच गौतम गंभीर अफगानिस्तान वनडे सीरीज के जरिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं. जानिए उन 5 युवा खिलाड़ियों के बारे में जिनकी किस्मत और वर्ल्ड कप का टिकट इस सीरीज में दांव पर लगा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:11 AM IST
गौतम गंभीर की 'अग्निपरीक्षा' के लिए तैयार रहें ये 5 खिलाड़ी; अफगानिस्तान के खिलाफ मिला मौका, दांव पर वर्ल्ड कप का सपना
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज में चमक सकते हैं ये युवा खिलाड़ी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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