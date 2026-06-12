गौतम गंभीर की 'अग्निपरीक्षा' के लिए तैयार रहें ये 5 खिलाड़ी; अफगानिस्तान के खिलाफ मिला मौका, दांव पर वर्ल्ड कप का सपना

India vs Afghanistan Series: गौतम गंभीर मुख्य कोच के रूप में कमान संभालने के बाद से भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में जीत दिलाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज कैलेंडर पर सिर्फ एक और मुकाबला नहीं है, बल्कि यह एक हाई-स्टेक ऑडिशन है. वह युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार करना चाहते हैं जो अगले साल वर्ल्ड कप तक टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैचों में उनकी नजर उन खिलाड़ियों पर होगी जो टीम के साथ लंबे समय तक बने रह सकते हैं.
गंभीर पांच रोमांचक प्रतिभाओं को एक कठिन परीक्षा से गुजारने के लिए तैयार हैं. इन चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए अफगानिस्तान जैसी जुझारू टीम के खिलाफ प्रदर्शन करना काफी अहम होगा. इससे ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए देखे जाने लगेंगे. हम आपको यहां उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन पर आगामी 3 वनडे मैचों में सबकी नजरें होंगी.
भारतीय टीम हार्दिक पांड्या के कार्यभार को शेयर करने के लिए एक वास्तविक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश कर रही है. नीतीश कुमार रेड्डी इस महत्वपूर्ण रणनीतिक कमी को भरने के लिए सबसे आगे हैं. नीतीश रेड्डी की 135 किमी/घंटा+ की रफ्तार और विस्फोटक फिनिशिंग क्षमता उन्हें अलग बनाती है. अपने अब तक के वनडे करियर में उन्होंने 4 मैचों में 33.33 की औसत और 101.01 के स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं. हालांकि, उन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं लिया है. अब देखना है कि वह आगामी सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं.
एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय नाम होने के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू के लिए नहीं, बल्कि वनडे में स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर स्लॉट पर अपना पूर्ण एकाधिकार बनाने के लिए उतरेंगे. पावरप्ले में उनकी सटीक ऑफ-स्पिन और बाएं हाथ की बल्लेबाजी कप्तानों का पसंदीदा बनाती है. सुंदर ने 29 वनडे मैचों में 4.95 की अनुशासित इकॉनमी से 29 विकेट लिए हैं और 20.66 की औसत से 372 रन बनाए हैं. उनके लिस्ट ए करियर में 86 मैचों में 4.62 की इकॉनमी से 81 विकेट और 1085 रन शामिल हैं.
विदर्भ के इस सनसनीखेज खिलाड़ी ने घरेलू सफेद गेंद के क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का दरवाजा खटखटाया है. हर्ष दुबे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो पिंच-हिटर के रूप में बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी उतर सकते हैं. एक ऐसा गुण जो गंभीर के आक्रामक और लचीलेपन के साथ पूरी तरह मेल खाता है. उन्होंने अपने 30 लिस्ट ए मैचों में 4.71 की इकॉनमी से 31 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/20 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. हर्ष ने 100.68 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं.
घरेलू सर्किट के एक प्रभावशाली क्रिकेटर प्रिंस यादव उस मजबूत और अनसुनी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे गौतम गंभीर बढ़ावा देना पसंद करते हैं. एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में वह दिग्गज मोहम्मद शमी की जगह लेने के लिए तैयार हैं. प्रिंस ने आईपीएल में अपनी तेजी और सही लाइन-लेंग्थ से सबको प्रभावित किया है. अपने 14 लिस्ट ए मैचों में वह 5.15 की इकॉनमी और 20.31 की औसत से 29 विकेट लेकर अत्यधिक प्रभावी रहे हैं.
पंजाब का यह तेज गेंदबाज अभी कच्चा जरूर है, लेकिन अपनी लंबी कद-काठी और जबरदस्त रफ्तार के लिए जाना जाता है. गुरनूर इस सूची में एक खास 'एक्स-फैक्टर' लेकर आते हैं. उनकी 6 फीट 3 इंच की ऊंचाई और उनका 'हाई रिलीज पॉइंट' उन्हें सुस्त पिचों पर भी खतरनाक और तीखी उछाल हासिल करने में मदद करता है. गुरनूर बराड़ ने अब तक 9 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 6.47 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/57 रहा है. हालांकि, उनकी रेड-बॉल क्रिकेट की साख उनकी असली कच्ची प्रतिभा को और भी बेहतर ढंग से उजागर करती है. उन्होंने 18 प्रथम श्रेणी मैचों में 3.61 की शानदार इकॉनमी के साथ 52 विकेट झटके हैं.